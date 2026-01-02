En Directo
EUROLIGA
Real Madrid - Dubai Basketball, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 19 de la Euroliga entre Real Madrid y Dubai Basketball
Xavi Turu
Real Madrid y Dubai Basketball se enfrentan en el Movistar Arena en la 19ª jornada de la Euroliga.
REAL MADRID - DUBAI BASKETBALL
¡¡Menos de quince minutos para que comience el encuentro en el Movistar Arena!!
REAL MADRID - DUBAI BASKETBALL
La llegada de Dubai al pabellón madrileño. Los de Jurica Golemac a dar la sorpresa ante el equipo de Scariolo que intentará no ceder en casa.
REAL MADRID - DUBAI BASKETBALL
Esta fue la llegada de los blancos a su feudo.
REAL MADRID - DUBAI BASKETBALL
El partido se juega en el Movistar Arena y empezará a las 20: 45 horas.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el partido entre el Real Madrid y el Dubai Basketball correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga. El conjunto de Scariolo buscará su victoria número 11 en la competición continental para continuar escalando posiciones en la clasificación.
