El Real Madrid afronta su mayor reto en la Final Four: ganar la Euroliga sin Tavares

Llegó la hora de la verdad. Atenas acogerá este fin de semana la Final Four de la Euroliga, que reúne a los cuatro mejores equipos de esta competición. De hecho, Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid y Fenerbahçe han sido precisamente los que mejor resultado han conseguido en la fase regular y han liderado la clasificación. Méritos de sobra para estar luchando por el título.

Uno de los representantes españoles es el Real Madrid, que alcanzó la última fase de la competición tras eliminar al Hapoel Tel Aviv en los playoffs. Los blancos han sido capaces de convertir el Movistar Arena en un fortín inexpugnable que solo Panathinaikos ha sido capaz de derrocar. Esa ha sido la principal fortaleza del conjunto de Scariolo durante la temporada.

Y es que fuera de casa ha dejado mucho que desear. Su rendimiento ha bajado considerablemente cuando no ha contado con el apoyo de su afición, y en la Final Four no jugarán entre las paredes del Movistar Arena. Sin embargo, los blancos llegan físicamente muy preparados para el reto en Grecia y, además, cuentan con una amplia experiencia en grandes citas europeas.

El Real Madrid se enfrentará a Valencia Basket en la Final Four / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Su rival en las semifinales será Valencia Basket. Se han enfrentado un total de seis veces esta temporada, por lo que Pedro Martínez y Sergio Scariolo se conocen a la perfección. Los últimos cuatro encuentros han caído del lado de los blancos, incluida la semifinal de Copa del Rey, aunque el cuadro 'taronja' se llevó el gato al agua en la Supercopa de España, el primer torneo del curso.

En la Final Four, el Madrid no podrá contar ni con Edy Tavares ni con Alex Len. Ante tal escenario, el equipo blanco ha movido ficha y ha incorporado hasta final de temporada al turco Ömer Yurtseven, que se unirá a la rotación interior a la figura de Usman Garuba. Este último ha crecido mucho en los últimos meses y firmó una gran eliminatoria contra Hapoel pese a sus molestias en la mano.

Yurtseven llega para paliar las lesiones de los pívots del Madrid, en un movimiento rápido de la entidad blanca / RMADRID

"Después de la lesión de Edy, jugamos el playoff con Len, que tuvo un desarrollo fantástico en defensa. Habíamos encontrado un equilibrio, pero su lesión nos ha obligado a un cambio radical en todo. Estamos aún en ello. Estamos intentando entender cómo podemos ser competitivos de una manera diferente con respecto al equilibrio que habíamos encontrado tras meses de pruebas, cambios, ajustes, esfuerzos... Queda trabajo por hacer, pero tenemos mucha ilusión por estar en esta Final Four", aseguró Sergio Scariolo antes de viajar a Grecia.

¿La primera Euroliga de Scariolo?

La última Final Four del Madrid fue en 2024, hace dos años, cuando los blancos quedaron subcampeones tras perder contra Panathinaikos. Fue en 2023 cuando tocaron el cielo de Kaunas, con la histórica canasta de Sergio Llull que les dio la tercera Euroliga de este siglo. Como dato curioso, Sergio Scariolo jamás ha ganado una Euroliga, por lo que sería su primera como técnico.

"El trabajo que ha hecho el equipo durante todo el año no se pierde. A nivel de cancha es diferente, pero de roles, cohesión y vestuario, de lo que hemos construido, de crecimiento, son cualidades que mantendremos. Me extrañaría que no se vieran reflejadas en la cancha la generosidad, la competitividad, la capacidad de no rendirse, de hacer un esfuerzo extra... Esa planta ha crecido y hay que regarla, pero creo que la mantendremos", aseguró el italiano, preparado para la guerra en Atenas.