Así queda la clasificación de la Euroliga: Olympiacos es el nuevo líder y el Madrid se queda atrás

La 35ª jornada de la Euroliga concluyó este viernes con cambio de liderato después de muchas semanas con el Fenerbahçe al frente de la tabla, que finalmente no pudo mantener a falta de tres jornadas para cerrar la temporada regular.

El conjunto turco, en plena crisis de resultados, cedió el mando de la Euroliga al Olympiacos griego, que aprovechó su victoria a la pista del ASVEL (74-82) para encaramarse al liderato de la máxima competición europea, con 23 victorias y 12 derrotas, el mismo registro que el conjunto de Saras Jasikevicius, pero con peor ‘basket-average’.

El gran perdedor de la jornada fue el Real Madrid, que volvía a tropezar ante un Kosner Baskonia que no se jugaba nada, pero que les arrebató la victoria en el Buesa Arena en los últimos dos minutos (98-96) y dejaba a los blancos sin la posibilidad de empatar en cabeza con Olympiacos y Fenerbahçe.

Terceros, empatados con Valencia

Por contra, los de Scariolo mantienen esa tercera plaza (22-13) aunque empatados con el Valencia Basket que sí aprovechó la jornada para atrapar al equipo blanco tras imponerse a la Virtus (81-94) , aunque con peor ‘basket-average’ por lo que el Madrid mantiene esa tercera plaza, aunque toda la clasificación en un puño.

El Barça, después de caer el jueves en la pista del Zalgiris Kaunas, se mantiene en la octava posición, en puestos de ‘play-In’ con 20 victorias y 15 derrotas, las mismas que el Panathinaikos, séptimo, una igualdad que se romperá esta próxima semana cuendo los griegos visiten el Palau en un duelo crucial.

Estrella Roja y AS Mónacos, ocupan el puesto noveno y décimo en la tabla (19-16) con opciones de luchar por el play-In, aunque solo con tres jornadas por delante que prometen un final emocionante de la temporada regular.