Primer contratiempo importante del Panathinaikos con una baja inesperada

Golpe bajo a las expectativas del Panathinaikos de Zeljko Obradovic después de conocer este miércoles que se perderá a su nueva estrella en la dirección del equipo, Kendrick Nun, después de ser intervenido en su rodilla.

Según dio a conocer el conjunto heleno, Nunn fue operado con éxito de una rotura del menisco lateral derecho y se perderá las primeras semanas de la Euroliga antes de regresar en octubre, cuando se espera que esté completamente recuperado.

Nunn, de 31 años, sufrió la lesión mientras entrenaba en Estados Unidos y ante la lesión que le fue detectada, se le realizó con éxito una meniscectomía parcial artroscópica el miércoles 19 de agosto. No se considera una lesión importante la que ha sufrido el nuevo director de juego del conjunto heleno, aunque se espera que deba guardar reposo entre seis y ocho semanas, antes de poder volver a la actividad.

El base estadounidense se perderá las primeras semanas de competición / EFE

Un contratiempo serio para empezar

Sin duda, un serio contratiempo para el conjunto de Obradovic que no podrá contar con Nunn en los primeros compases de la nueva campaña. La Euroliga comienza el 24 de septiembre, por lo que se espera que Nunn no esté disponible para los primeros partidos del Panathinaikos en la competición.

Es probable que el base estadounidense se pierda los partidos en casa contra el Paris Basketball, el ASVEL Villeurbanne y el Maccabi Tel Aviv antes de reincorporarse gradualmente a la acción. Su regreso dependerá de cómo progrese su rehabilitación, ya que es poco probable que el Panathinaikos acelere el regreso de uno de sus jugadores más importantes tan pronto en la temporada.

La liga griega también está programada para comenzar durante el primer fin de semana de octubre, lo que significa que Nunn podría perderse también los primeros partidos de la liga nacional helena, que tampoco podía disputar al estar suspendido dos jornadas