El presidente de Partizan suelta la bomba: "El resto de la temporada está en duda. Creo que hoy la Euroliga nos dirá algo"

El deporte sigue sufriendo las consecuencias de toda la situación que se está viviendo en Oriente Medio. Varios equipos de baloncesto que compiten en la Euroliga se han visto perjudicados por la actualidad, ya que algunos jugadores no han podido salir todavía de Dubái. El presidente de Partizan, Ostoja Mijailovic, ha sembrado el pánico con una de sus afirmaciones.

"Tres de nuestros jugadores se fueron de vacaciones a Dubai durante el parón de la selección nacional. Contractualmente, no podemos dictar dónde van de vacaciones nuestros jugadores. No son los únicos que están en los Emiratos, pues en este momento, según la información que tenemos, hay hasta 14 jugadores de la Euroliga y el entrenador del Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius, en Dubai", confirmó Mijailovic.

Hapoel y Maccabi tendrán que dejar el país y jugar sus encuentros de Euroliga en Belgrado y Sofía / EUROLEAGUE

Shake Milton, Duane Washington y Dylan Osetkowski estaban de vacaciones en el territorio emiratí. De momento, se desconoce cuándo podrán regresar a Europa, aunque ya se había buscado alguna solución con el Dubai Basketball antes de que se suspendiera el partido. La idea es que los jugadores del equipo serbio fueran en el avión del Dubai, ya que se enfrentaban este jueves en Serbia.

"Gracias al Dubái, que ha permitido a nuestros jugadores entrenar con su equipo. En este momento, puedo decir con certeza que el partido contra Dubái se pospondrá. Aceptaremos la solicitud del club de posponerlo", confirmó el presidente de Partizan. Además de este choque, también es oficial la suspensión del Hapoel-Maccabi, que enfrentaba a los dos conjuntos israelíes de la competición.

El Dubai Basketball, otro de los equipos afectados / ANDREJ CUKIC

"Aprovecharemos la primera oportunidad para traerlos de regreso. El deporte es un daño colateral en todos estos acontecimientos. El resto de la temporada está en duda, al igual que la regularidad de la competición. Es una situación de fuerza mayor y la seguridad es lo primero. Es muy importante salvar vidas. Ahora la pelota está en el tejado de la Euroliga. Creo que hoy nos dirán algo", advirtió el presidente serbio.

Comunicado de la Euroliga

La Euroliga ya se había visto obligada a suspender también el encuentro aplazado entre Hapoel Tel Aviv y París Basketball. El organismo ha emitido un comunicado este mediodía dando más detalles de la situación. "La Euroliga evaluará con los equipos afectados las mejores opciones para reprogramar los partidos, siguiendo de cerca los últimos acontecimientos y manteniendo una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales".

El propio Hapoel estaba volando hacia Sofía cuando ha recibido la noticia de que no se jugará el partido de Euroliga de esta semana. Aun así, el conjunto israelí permanecerá en suelo europeo, instalado ya en la capital de Bulgaria donde realizará el exilio deportivo. En el caso de Maccabi, lo hará en Belgrado, del mismo modo que hizo a inicio de temporada.