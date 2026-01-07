El presidente del Hapoel se burla del Valencia Basket: "Estás sentado en mi lugar"

Ya es curioso que los dos equipos que están liderando la clasificación de la Euroliga sean nuevos. Hapoel Tel Aviv y Valencia Basket están firmando una temporada excelente en Europa y en la última jornada volvieron a demostrarlo. Los israelíes aplastaron a Dubai Basketball en casa y los taronja hicieron lo mismo en Belgrado ante Estrella Roja. Dos actuaciones muy dominantes.

Ambos cuentan con el mismo balance de victorias y derrotas, pero la diferencia de 'average' general favorece a los israelíes tras esta última jornada. De este modo, el Valencia Basket 'pierde' un liderato que sigue compartiendo con su máximo rival. El propietario del Hapoel celebró escalar hasta la primera posición de la tabla con un 'dardo' a Pedro Martínez, entrenador de los taronja.

"Hola, Pedro. Espero que hayas disfrutado de estar al mando unos días... pero estás sentado en mi lugar", comentó Ofer Yannay, dueño del Hapoel, a través de sus redes sociales. Un pique que viene de lejos, cuando Pedro Martínez mostró su preocupación por jugar en Israel en el mes de diciembre. Hasta ese momento, todos los partidos del Hapoel se habían disputado en Sofía.

"Saliéndome del tema deportivo ahí hay muchos más matices, muy tranquilos no estamos, la verdad, cuando vemos las noticias creemos que no está la situación normalizada, ni estable, como nos gustaría. Me pregunto ¿por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y el 5 de diciembre, sí lo es, sólo 10 días después. Los directivos que han tomado la decisión no tienen que viajar, nosotros sí", aseguraba Pedro por aquel entonces.

Unas declaraciones que no gustaron a Ofer Yannay, que no dudó en responder al técnico. "No deberías estar muy tranquilo. Imagínate si es 1-4, tal vez el Valencia BC se piense contratar a un nuevo entrenador", contestó al entrenador, refiriéndose al balance de victorias y derrotas que tenía Pedro contra el Hapoel Tel Aviv. "Hola, Ofer. Gracias por preocuparte por mi futuro, pero no te preocupes porque todo está bajo control... Salud y paz para ti y los tuyos", finiquitó Pedro.

Pedro Martínez, esta semana en Euroliga / EFE

En definitiva, sigue la polémica entre el entrenador del Valencia Basket y el propietario de Hapoel Tel Aviv. "Tienes un mejor equipo y eres el mejor presidente de baloncesto del mundo. ¡Felicidades!", respondió Pedro Martínez de manera irónica al tuit de Yannay, que celebraba la primera posición de su equipo. No cesa el pique entre los dos mejores clubes de Europa a día de hoy.

Otro recital de Valencia Basket

En el aspecto puramente deportivo, el Valencia Basket volvió a dar un recital de baloncesto. Esta vez en Belgrado, en una de las pistas que más aprietan de Europa, envuelta de nieve tras un día especialmente frío. Jean Montero y Brancou Badio pusieron la salsa, el calor, para poner una brecha de casi 20 puntos antes del descanso. El juego directo de los taronja y el buen trabajo en el rebote fueron decisivos.

El equipo de Pedro Martínez afronta a partir de ahora una sucesión de partidos muy complicada. Primero, recibirán en el Roig Arena a un Mónaco lanzado que encadena seis triunfos, para luego visitar la pista de Fenerbahçe y visitar al Real Madrid en Liga Endesa. Sin embargo, si existe una plantilla capaz de sacar adelante estos partidos con nota, ese es Valencia Basket.