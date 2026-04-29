EUROLIGA
Playoffs de la Euroliga 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empiezan hoy los partidos de la Euroliga y cómo ver los playoffs desde España
Los playoffs de la Euroliga 2025/26, que tuvieron su esperado pistoletazo de salida este martes 28 de abril, siguen adelante con la disputa de los primeros partidos de las cuatro series que componen la eliminatoria.
Los primeros equipos en dar un paso al frente en sus respectivas series fueron Olympiacos, Fenerbahçe y Panathinaikos. Los dos primeros registraron victorias contundentes, mientras que el Panathinaikos dio la sorpresa en el Roig Arena con una victoria por la mínima ante el Valencia.
El miércoles llegará el turno del Real Madrid, el otro representante español todavía en pie en la Euroliga. Los blancos miden sus fuerzas ante en Hapoel Tel Aviv, rival ante el que contarán con el factor campo a su favor en los dos primeros partidos de la serie.
¿Qué partidos se juegan hoy en el Play-In de la Euroliga?
Martes, 28 de abril
- Olympiacos (1) vs Mónaco (8): 91-70
- Valencia (2) vs Panathinaikos (7): 67-68
- Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5): 89-78
Miércoles, 29 de abril
Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6): 20:45 horas (CEST) en Madrid
¿Dónde ver los playoffs de la Euroliga por TV y online?
En España, todos los partidos que componen los playoffs de la Euroliga se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición continental.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Play-In de la Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas
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