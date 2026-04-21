Play-In de la Euroliga 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

El Play-In de la Euroliga 2025/26 tendrá su esperado pistoletazo de salida este martes 21 de abril con la disputa de los primeros partidos de la eliminatoria. A lo largo de los próximos días, cuatro equipos entre los que se encuentra el FC Barcelona medirán sus fuerzas en busca de los dos billetes en juego hacia los playoffs.

Panathinaikos y Mónaco, séptimo y octavo clasificado de la fase regular, serán los encargados de abrir el telón de esta ronda previa. El ganador del cruce accederá directamente a los playoffs, mientras que el perdedor dispondrá de una última oportunidad el próximo viernes 24 de abril contra el ganador de la eliminatoria entre Barça y Estrella Roja.

La novena posición en la que terminó su andadura en la primera fase obliga al Barça a recorrer un camino más largo en busca de los playoffs, teniendo que disputar dos partidos para asegurar el último billete en juego. La parte positiva es que, al quedar por encima del Estrella Roja, contará con el factor campo a su favor en esta primera eliminatoria.

El Barça, uno de los equipos que disputará el Play-In de la Euroliga 2025/26 / Europa Press

¿Qué partidos se juegan hoy en el Play-In de la Euroliga?

Martes, 21 de abril Panathinaikos vs Mónaco: 20:00 horas (CET)

Barça - Estrella Roja: 20:45 horas (CET)

¿Dónde ver el Play-In de la Euroliga por TV y online?

En España, todos los partidos que componen el Play-In de la Euroliga se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición continental.

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