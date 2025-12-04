La persistencia premia al Madrid en Turquía

El Real Madrid sacó una victoria de mucho mérito en Estambul ante Anadolu Efes (75-81). A pesar de ir por detrás en gran parte del partido, sin distanciarse en exceso de los locales, fueron superiores en el último tramo del partido y encadenan dos triunfos consecutivos a domicilio. Mario Hezonja fue fundamental con 22 puntos, además de Trey Lyles (11), que apareció tarde, y Theo Maledon (8).

Anadolu Efes - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 04/12/2025 EUROLIGA EFE 75 81 RMA Alineaciones ANADOLU EFES, 75 (17+24+18+16): Loyd (2), Weller-Babb (3), Cordinier (10), Smits (21) y Osmani (18) -cinco inicial-, Beaubois (11), Dessert (6), Hazer (4), Jones, Swider y Yilmaz. REAL MADRID, 81 (17+20+23+21): Campazzo (9), Abalde, Okeke (10), Hezonja (22) y Tavares -cinco inicial- Lyles (11), Maledon (8), Deck (7), Llull (7), Len (4), Kramer (3) y Garuba.

Los primeros minutos destacaron por el gran acierto de ambos equipos. Mario Hezonja lideró al Real Madrid en el inicio, con dos triples sin error, mientras el Efes dominaba la zona a través de Osmani. Más tarde, los errores empezaron a comerle la tostada a las canastas y se vieron más faltas que puntos. Ninguno de los dos equipos era capaz de imponer su dominio.

Una tendencia que siguió en el segundo cuarto, aunque Anadolu Efes era el que habitualmente estaba por delante en el marcador. Además de Osmani, Smits quiso también formar parte de la fiesta en la zona blanca y anotó más de diez puntos, haciéndose grande y forzando faltas defensivas. Por parte del Madrid, fue Theo Maledon el que sostuvo el pulso a los turcos con puntos y asistencias.

Anadolu Efes - Real Madrid / X

Sin embargo, aunque los locales no eran capaces de abrir una gran diferencia con su rival, eran los que dominaban el partido prácticamente en todo momento. Los blancos iban a remolque, siempre empatando o colocándose a pocos puntos por debajo, pero raramente por delante. Ocurrió a falta de dos minutos para el descanso, pero la reacción de Efes fue inmediata.

Smits siguió a su ritmo y Cordinier con un mate levantó al público para irse directamente a los vestuarios tras esa jugada. Cuatro puntos arriba para los otomanos, que fueron mejores que el Real Madrid en el segundo parcial. Los puntos de los turcos solo fueron contrarrestados por Hezonja (12), Maledon (6) y Llull (5). Muy poco de los demás, sobre todo de Deck y Lyles.

Anadolu Efes - Real Madrid / X

Tras el descanso, apareció Chuma Okeke para clavar dos triples consecutivos e igualar el marcador. Efes seguía apostando por sus dos gigantes, Smits y Osmani, para seguir el ritmo de los de Scariolo. El encuentro enloqueció un poco, con posesiones más rápidas y tiros desde el exterior. Fue entonces cuando se lució Hezonja y de lo lindo. 10 puntos en el tercer cuarto para colocar a los blancos uno arriba.

La defensa, clave en el último cuarto

Los de Scariolo jugaron con gran seriedad el último cuarto. A partir de una gran defensa, gracias a los rebotes de Tavares y los tapones, uno espectacular, de Garuba, los ataques fueron más fáciles. Trey Lyles apareció a tiempo para clavar un triple y encadenar varias jugadas de clase mundial. En cambio, Anadolu Efes se quedó sin ideas por momentos. Dependían en exceso de Smits y Osmani.

Finalmente, los turcos buscaron triples a la desesperada sin éxito. Con una canasta de Deck a tabla, el Madrid ampliaba a siete la diferencia con apenas 20 segundos por disputarse. Tercera victoria consecutiva para los blancos, que jugarán ante Baskonia el próximo duelo continental. Antes, el fin de semana viajarán a Canarias para enfrentarse a La Laguna Tenerife.