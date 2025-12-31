Peñarroya vive un infierno en Europa con el Partizan

La situación de Joan Peñarroya en el Partizan no es nada fácil. Él mismo lo sabía cuando aceptó el cargo y optó por revelar a Zeljko Obradovic en el banquillo serbio. A pesar de ganar en la liga nacional el pasado fin de semana, Europa volvió a brindarle una derrota a su equipo, esta vez en una pista complicada como la de Valencia Basket, que arrasó a su rival en el último cuarto.

El catalán ya recibió de primeras una paliza monumental en su propia casa, por parte de un Maccabi que tampoco está para tirar cohetes. Además, ni la propia afición soporta a varios jugadores de la plantilla, considerados "culpables" de la marcha del legendario técnico serbio. Jabari Parker y Tyrique Jones son los máximos señalados en Belgrado y podrían salir en cuestión de días.

Aun así, Peñarroya apostó por ellos en el último duelo ante Valencia. Jabari jugó prácticamente 19 minutos en pista, con una contribución lejana a su mejor versión (7 puntos y 4 rebotes), mientras que Tyrique Jones fue uno de los jugadores que menos estuvo en el banquillo (25 minutos en juego), pero sus números tampoco fueron los mejores (9 puntos y 6 rebotes).

Si los resultados en Europa ya están siendo malos, los próximos partidos de Euroliga todavía pintan peor. Los serbios visitarán la próxima semana a Mónaco y Barça, dos de los equipos en mejor forma del Viejo Continente y que parten como máximos favoritos para dichos duelos. Será la vuelta del técnico catalán al Palau Blaugrana, apenas dos meses después de su marcha.

Por si fuera poco, luego volverán los serbios a casa, aunque para recibir a Olympiacos. Otro partido durísimo en el que necesitarán mejorar en ambos lados de la pista y tener una mayor tranquilidad a nivel grupal. Es por eso que se está buscando salida a Jabari y Tyrique, además de uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, como Sterling Brown.

Joan Peñarroya, en el duelo ante Valencia Basket / EFE

Según apunta 'MeridianSport', Olympiacos estaría interesado en Jones, que podría jugar con los griegos en el duelo ante Partizan en poco más de una semana. También Dubai Basketball y Olimpia Milano han llamado a la puerta de los serbios por el pívot estadounidense, aunque los de El Pireo son los mejores posicionados para hacerse con el polémico jugador.

Palabras de Peñarroya tras el partido

"En el último cuarto solo anotamos 10 puntos y creo que es el resumen de que no competimos en el último minuto. Mejoramos nuestra defensa. Más o menos, porque no es fácil controlar el ritmo de transición del Valencia, pero en los primeros 15 minutos lo controlamos bien. La situación no es buena pero creo que jugamos un buen partido y mejoramos los últimos", comentó Peñarroya tras caer en el Roig Arena.

"No es posible estar feliz cuando pierdes el partido, pero creo que mejoramos nuestro trabajo. Quiero jugar más juntos en los dos lados de la pista, compartir mejor y saber a qué queremos jugar, sobre todo cuando no corremos. Y también tenemos que correr mejor y en defensa ser más consistentes y sólidos", reconoció el catalán, que ya prepara el año 2026.