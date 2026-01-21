Peñarroya ve la luz en Europa con Partizan

Joan Peñarroya por fin ha conseguido una victoria en Euroliga. Una frase que dolería a cualquier aficionado de Partizan de Belgrado, que ha tenido la exigencia de competir por el título, pero la situación del conjunto serbio es la que es. Por eso mismo, ganar un encuentro en la máxima competición continental ya es todo un éxito. Y más todavía si es a domicilio.

El Partizan venció en la cancha del Bayern de Múnich de Pesic (que no está mucho mejor) y rompió una racha de más de un mes sin ganar en Europa. El último duelo había sido en casa contra el Estrella Roja, el 12 de diciembre. Más atrás se debe ir para recordar el último triunfo de los de Peñarroya fuera de Belgrado: ante Baskonia el 17 de octubre.

El conjunto serbio mostró una versión muy sólida en defensa, priorizando la baja anotación en el partido. No pudieron entrar más enchufados a la pista alemana, permitiendo tan solo siete puntos en el primer cuarto. Un arranque lo suficientemente poderoso como para aguantar luego el resultado y llevarse una gran victoria. El objetivo es que el resultado no sea algo anecdótico, sino un cambio de dinámica.

"Estamos contentos porque este es un triunfo importante fuera de casa y además es mi primer triunfo en la Euroliga con el Partizan, es un día importante", reconoció Joan Peñarroya, que había conseguido ganar partidos en la liga serbia, pero Europa todavía era una espinita clavada. En ningún duelo anterior ni siquiera habían estado cerca de llevarse el gato al agua.

Peñarroya entra en la historia del Partizan con la tercera peor derrota en su historia / EUROLEAGUE

"Creo que hemos jugado un partido muy sólido, con una defensa consistente y controlando el ritmo de juego. Creo que merecimos la victoria. Estoy contento porque creo que los jugadores entendieron el tipo de partido que necesitábamos para ganar", finiquitó el entrenador catalán, que deberá preparar el duelo de este viernes ante el líder: el Hapoel Tel Aviv.

El Partizan logró la victoria sin la presencia de Jabari Parker, que Peñarroya dejó fuera por "estar fuera de forma". "Está muy claro que está fuera de forma ahora mismo. Necesita entrenarse, necesita recuperar… y mejorar mucho su estado de forma. Si no, no es posible que esté en el equipo", reconoció. El máximo anotador de los serbios fue el norteamericano Cameron Payne.