Peñarroya no gana para disgustos: Cameron Payne dejará el Partizan

Joan Peñarroya no gana para sobresaltos en su etapa en el Partizan de Belgrado. Después de unas primeras semanas complicadas, donde no lograba encontrar la estabilidad tras la salida de Obradovic, el técnico de Terrassa había logrado darle consistencia al equipo a pesar de la derrota la semana pasada ante el Madrid en la Euroliga.

Aunque esa buena dinámica y la cohesión del grupo volverá a romperse por uno de los puntos que más duele al técnico: la ‘fuga’ del estadounidense Cameron Payne, que se había convertido en el jugador que había tomado la batuta del grupo tras la lesión de Carlik Jones, y que ahora, solo unas semanas en el equipo, ha decidido hacer el viaje de vuelta a la NBA, según avanzaba Mozzart Sport.

Cuando Carlik Jones se lesionó, el Partizan pasó mucho tiempo buscando un sustituto, que llegó poco después de la marcha de Zeljko Obradovic.

Buenos números y vuelta a la NBA

Ese jugador fue Cameron Payne, quien llegó a Europa por primera vez con una amplia experiencia en la NBA. A nivel individual, se puede decir que estuvo a la altura de las expectativas, promediando en el conjunto serbio 12,4 puntos, 2,3 rebotes y 3,9 asistencias por partido, aunque a menudo tuvo dificultades para adaptarse a algunos pequeños matices en el estilo de juego y los estándares arbitrales.

Payne estaba promediando buenos números en el Partizan, aunque ha preferido regresar a la NBA con los Sixers / PARTIZAN

Sin embargo, parece que no tendrá que adaptarse mucho más ya que justo al regreso de Carlik Jones, Cameron Payne deja el Partizan y regresa a los Philadelphia 76ers, el equipo en el que jugó en 2024.

El Partizan recibirá hasta 1,75 millones de dólares con este traspaso, lo que supone el mayor traspaso saliente en la historia del club en el siglo XXI, un mal menor tras perder a un jugador en el que confiaba plenamente el técnico catalán. Durante su etapa anterior con los 76ers, Payne promedió 9,3 puntos y 3,1 asistencias en 31 partidos.