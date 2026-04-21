Pedro Martínez, mejor entrenador de la Euroliga

Pedro Martínez ha sido elegido 'Entrenador del Año Alexander Gomelskiy 25/26' en la Euroliga. En su primera temporada completa en un equipo de esta competición, ha hecho historia con el Valencia Basket, que ha acabado la temporada regular solo por detrás de Olympiacos. Es por eso que sus compañeros entrenadores no han dudado en votarle para el galardón.

Por detrás de Pedro Martínez, el segundo mejor entrenador de la temporada ha sido Tomas Masiulis, de Zalgiris Kaunas, seguido por Georgios Bartzokas y Sarunas Jasikevicius. Un total de 13 entrenadores fueron nominados para estos premios, una demostración de la gran admiración que se tienen entre sí y el buen desempeño de la gran mayoría en los banquillos.

Valencia Basket no ha sido únicamente el segundo equipo con mayor número de victorias, sino también el que ha liderado la temporada regular en cuanto a anotación (90,9 puntos por encuentro). Una demostración de la buena pizarra de Pedro Martínez, que ha convertido al conjunto 'taronja' en una máquina ofensiva difícil de frenar.

Con este galardón, Pedro Martínez se convierte en el cuarto español en obtener el premio a Entrenador del Año, uniéndose al selecto grupo formado por Chus Mateo (2023/24), Pablo Laso (2014/15 y 2017/18) Y Xavi Pascual (2009/10). Hasta el momento, solo dos técnicos han sido capaces de ganarlo tres ocasiones: Zeljko Obradovic y Georgios Bartzokas.

Pedro Martínez, en la previa del partido de Euroliga ante el Dubai Basketball / J. M. LÓPEZ

A finales de noviembre, el Valencia inició una racha de ocho victorias en nueve partidos, incluyendo triunfos en tres de los estadios más difíciles del baloncesto: Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR Atenas y Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado. El Valencia siguió desafiando las expectativas y, gracias a un récord de 4-0 en abril, ascendió hasta el segundo puesto y se aseguró la ventaja de jugar en casa en los playoffs.

El conjunto 'taronja' se verá las caras con el ganador del duelo entre Panathinaikos y Mónaco. Sin duda, se tratará de una eliminatoria muy complicada, aunque el equipo de Pedro Martínez ha hecho méritos suficientes como para ser temido en Europa. La clave estará en llegar a buen nivel físico a este final de curso y con todos los jugadores sanos.