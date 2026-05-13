Pedro Martínez y Badio regalan una Final Four al gran proyecto 'taronja'

Un heroico Valencia Basket hizo historia este miércoles al remontar un 0-2 adverso ante el Panathinaikos con una exhibición en un repleto Roig Arena (81-64) para lograr la primera clasificación de su historia para una Final Four de la Euroliga. Los valencianos se medirán en Atenas al Madrid en semifinales el 23 de mayo (20.00 horas), lo que asegura la presencia de un equipo español ante el ganador del Fenerbahçe - Olympiacos (17.00 h).

Valencia Basket - Panathinaikos (baloncesto, Euroliga), 13/05/2026 EUROLIGA VAL 81 64 PAO Alineaciones VALENCIA BASKET, 81 (14+21+19+25): Bancou Badio (20), Jean Montero (10), Kameron Taylor (9), Matt Costello (3), Neil Sako (2) -cinco inicial-, Nate Reuvers (6), Braxton Key (14), Darius Thompson (3), Sergio de Larrea (9), Jaime Pradilla (5) y Omari Moore. PANATHINAIKOS, 64 (10+13+23+14): T.J. Shorts, Kendrick Nunn (9), Nigel Hayes-Davis (15), Cedi Osman (10), Kenneth Faried -cinco inicial-, Mathias Lessort (8), Jerian Grant (7), Nikos Rogkavopoulos (2), Juancho Hernangómez (5), 'Dinos' Mitoglou, Vassilis Toliopoulos (8) y Marious Grigonis.

Pedro Martínez ganó descaradamente la partida a un Ergin Ataman que estuvo decaído desde que lanzó una botella de agua a la pista en el segundo cuarto y se ganó una técnica. El técnico catalán diseñó una sincronización perfecta en las ayudas defensivas que desarmó el libreto del entrenador turco.

Una muestra más de por qué está considerado un auténtico maestro para todos los técnicos españoles. El entrenador al que nunca se atrevió a fichar el Barça por su carácter y por su virtud de decir siempre las verdades a la cara tenía muy claro que sería un partido físico y superó en todos los registros al campeón hace dos ediciones.

Pedro Martínez, un entrenador extraordinario / EFE

Además de Pedro Martínez, el otro gran nombre propio de la noche fue Brancou Badio. 'Papi', el jugador que estuvo en el filial del Barça y al que se dejó marchar de manera lamentable, se echó el equipo a sus espaldas con 14 puntos en el tercer cuarto, cuando los helenos apretaron con un 6/9 en triples. Jean Montero exhibió su versión más solidaria con cinco rebotes y dos 'tapones', mientras que el trabajo del enmascarado Key fue sensacional.

La fiesta que se vivió con más de 15.000 espectadores en el flamante Roig Arena supone una muesca más del proyecto más serio del baloncesto español en lo que va de siglo. De la mano de Juan Roig, el gran benefactor del deporte en la Comunitat Valenciana, el club 'taronja' es un ejemplo en el que deberían fijarse muchos en la barcelonesa Avenida Arístides Maillol.

Lo primero fue redoblar la apuesta de una cantera de la que no salían tantos nombres, desde los históricos Nacho Rodilla y Víctor Luego o, más recientemente, Joan Sastre y el exazulgrana Víctor Claver. ¿Cómo se mejora este apartado? Invirtiendo dinero y recursos, con la inauguración en 2017 de la espectacular 'Alqueria del Basket', una instalación al lado de La Fonteta con 15.000 m2 y 13 pistas.

El Valencia Basket celebró la clasificación para la Final Four de la Euroliga / EFE

Sin embargo, Juan Roig tenía claro que la pasión por el baloncesto que existe en la Ciutat del Túria daba para más, para la misma ambición que lleva mostrando a través de la Fundación Trinidad Alfonso en pruebas atléticas como la maratón, la media maratón o los 10 K. El Roig Arena ha supuesto el paso definitivo hacia la elite. Más de 15.000 espectadores en el pabellón más moderno de España, que contrastan con el inexistente 'nuevo Palau'.

La pieza que ha calibrado este engranaje es, sin duda, Pedro Martínez. El técnico, que obró el milagro del título liguero en 2017 en aquella memorable final contra el Madrid, regresó en 2024 para culminar el proyecto de un Valencia Basket grande. Y ya está en la Final a Cuatro de la Euroliga, junto al Real Madrid, Olympiacos y el campeón Fenerbahçe.

Para completar la apuesta, Juan Roig ha liderado el crecimiento de una sección femenina que el Barça terminó cargándose (nunca fue una verdadera sección dentro del club). Las 'taronges' son las vigentes campeonas ligueras y el pasado 29 de marzo alzaron en Tarragona la Copa del Rey tras vencer por 70-65 en la final al Hozono Global Jairis, defensor del título.