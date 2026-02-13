Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROLIGA

Partizan - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Cómo ver por televisión hoy el Partizan - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga

Real Madrid sumó su tercera derrota consecutiva en Euroliga tras caer contra el Dubai Basketball

Real Madrid sumó su tercera derrota consecutiva en Euroliga tras caer contra el Dubai Basketball / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Partizan y Real Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Pionir Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Partizan - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Dubai Basketball (93-85), perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92) y derrotado al Mónaco (90-78). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar de la tabla con 16 victorias, 11 derrotas y +106 en el diferencial de anotaciones.

El Madrid de Scariolo, un equipo de andar por casa

El Madrid de Scariolo, un equipo de andar por casa

Igualmente, los comandados por Joan Peñarroya registraron una victoria sobre el Panathinaikos (78-62), una derrota ante el Maccabi Tel Aviv (95-93), una derrota ante el Olimpia Milano (85-79) y una victoria sobre el Hapoel Tel Aviv (104-101), ubicándose consecuentemente en el puesto número 17 con 9 victorias, 18 derrotas y -223 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PARTIZAN - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Partizan y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy viernes 13 de febrero a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PARTIZAN - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Partizan y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

