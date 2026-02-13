Partizan - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Partizan y Real Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Pionir Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Partizan - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Dubai Basketball (93-85), perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92) y derrotado al Mónaco (90-78). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar de la tabla con 16 victorias, 11 derrotas y +106 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Joan Peñarroya registraron una victoria sobre el Panathinaikos (78-62), una derrota ante el Maccabi Tel Aviv (95-93), una derrota ante el Olimpia Milano (85-79) y una victoria sobre el Hapoel Tel Aviv (104-101), ubicándose consecuentemente en el puesto número 17 con 9 victorias, 18 derrotas y -223 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PARTIZAN - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Partizan y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy viernes 13 de febrero a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PARTIZAN - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Partizan y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

