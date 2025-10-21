Partizán se queda sin Carlik Jones

Malas noticias para Partizán. Su base titular, Carlik Jones, se perderá todo lo que queda de año y el inicio del siguiente por una lesión de tobillo. El base estadounidense tuvo que abandonar la pista en la cuarta jornada de la Liga ABA, el último duelo que tenían por delante durante la semana tras hacer gira por España. El jugador salió con muletas y una bota protectora del pabellón.

Finalmente, las pruebas han determinado que Jones se ha fracturado el quinto metatarsiano, que conecta con el tobillo. Un duro golpe para un equipo que se enfrenta al Barça el próximo 31 de octubre, aunque evidentemente lo hará sin su faro en el ataque. Por el momento, el conjunto de Belgrado está igualado con Barça y Madrid en la clasificación.

Carlik Jones, en el duelo contra el Real Madrid / JUANJO MARTIN

Y es que los tres equipos llevan un balance de tres victorias y dos derrotas. El Partizán ya visitó esta semana el Movistar Arena y el Buesa Arena, cayendo ante los blancos y venciendo a un Baskonia en horas bajas. Visto el nivel del equipo, los de Obradovic lucharán por las últimas posiciones del playoff y play-in, siendo un equipo que debería estar por la media tabla.

Jabari Parker lidera a Partizán

Además de la lesión de Carlik Jones, Partizán tampoco puede contar con Shake Milton, por lo que algún jugador quizá deba abandonar su posición natural para ayudar en el perímetro. Entre todos estos problemas, una de las estrellas del equipo está siendo Jabari Parker. El exazulgrana completó una gran semana a nivel individual.

Ante el Real Madrid, capitaneó al equipo para situarlo cerca del marcador en los últimos instantes. El estadounidense se puso la capa de anotador y acabó con 23 puntos, siendo el máximo anotador del partido. En el otro duelo ante Baskonia, tampoco se quedó atrás, rozando el doble doble (14 puntos y nueve rebotes) en la victoria serbia.