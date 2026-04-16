Partidos Euroliga hoy: a qué hora y dónde ver por TV y en directo la última jornada de la fase regular

La Euroliga 2025/26 está preparada para echar el cierre de la fase regular. Después de 37 jornadas de máxima emoción en la competición europea de baloncesto, esta semana se decidirá el destino de todos los equipos participantes con la disputa de la última fecha de partidos. En juego, posiciones cruciales para el devenir de las eliminatorias con algunos equipos en la cuerda floja para conseguir su billete a la siguiente ronda.

Este jueves será el turno para que se disputen los primeros cinco partidos de los diez que se disputarán esta jornada 38. En un horario escalonado donde los encuentros se irán sucediendo uno tras otro, los equipos irán conociendo poco a poco los resultados de los demás encuentros que podrían sellar su destino de cara a una posible posición en los playoffs o play-in.

Sergio Llull, en acción en un partido de Euroliga con el Real Madrid / PETE ANDREOU / EFE

En clave española, el primer equipo en saltar al parquet será Baskonia, que está eliminado desde hace semanas y busca poner fin a la fase regular con buen sabor de boca. Se enfrentarán al Partizan, también eliminado, en un partido sin mucha trascendencia en cuanto a las posiciones de playoff o play-in.

Más importante es el duelo que seguirá, el Real Madrid - Estrella Roja. Los blancos, que pasarán directamente a las eliminatorias, todavía no saben en qué posición lo harán, algo clave de cara a los cruces que se vienen. En una situación parecida se encuentra Estrella Roja, que todavía no quiere caer a los play-in y disputar una eliminatoria más.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Euroliga?

ASVEL - Fenerbahce: 20:00 horas (CEST) en M+ Deportes 6 (VO).

Maccabi - Virtus Bolonia: 20:05 horas (CEST) en M+ Deportes 5 (VO).

Olympiacos - Milán: 20:15 horas (CEST) en M+ Deportes 4.

Partizán - Baskonia: 20:30 horas (CEST) en M+ Deportes.

Real Madrid - Estrella Roja: 20:45 horas (CEST) en M+ Vamos.

¿Dónde ver todos los partidos de la Euroliga por TV y online?

En España, los partidos de la Euroliga se podrán seguir por televisión a través de Movistar Plus, concretamente en el canal Vamos (dial 8). La plataforma ofrecerá todos los partidos como cada temporada.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los la última jornada regular de la Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.