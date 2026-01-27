Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROLIGA

París - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Cómo ver por televisión hoy el París - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga

El Real Madrid se encuentra ubicado en el tercer lugar de la tabla de la Euroliga

Ronald Goncalves

París y Real Madrid se enfrentan hoy martes 27 de enero en el Adidas Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el París - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Mónaco (90-78), derrotado al Olimpia Milano (106-77), derrotado al Barcelona (80-61) y derrotado al Maccabi Tel Aviv (98-68). De esta manera, está posicionado en el tercer lugar de la tabla con 16 victorias, 8 derrotas y +121 en el diferencial de anotaciones.

Sergio Scariolo se sincera sobre la figura de Mario Hezonja

Sergio Scariolo se sincera sobre la figura de Mario Hezonja

Igualmente, los comandados por Francesco Tabellini registraron una derrota contra el Dubai Basketball (99-79), una derrota ante el Valencia (98-84), una derrota ante el Mónaco (95-87) y una victoria sobre el Anadolu Efes (84-79), ubicándose consecuentemente en el puesto número 18 con 7 victorias, 16 derrotas y -81 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre París y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy martes 27 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre París y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

