EUROLIGA
París - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga
Cómo ver por televisión hoy el París - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga
París y Real Madrid se enfrentan hoy martes 27 de enero en el Adidas Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el París - Real Madrid y dónde ver el partido en España.
Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Mónaco (90-78), derrotado al Olimpia Milano (106-77), derrotado al Barcelona (80-61) y derrotado al Maccabi Tel Aviv (98-68). De esta manera, está posicionado en el tercer lugar de la tabla con 16 victorias, 8 derrotas y +121 en el diferencial de anotaciones.
Igualmente, los comandados por Francesco Tabellini registraron una derrota contra el Dubai Basketball (99-79), una derrota ante el Valencia (98-84), una derrota ante el Mónaco (95-87) y una victoria sobre el Anadolu Efes (84-79), ubicándose consecuentemente en el puesto número 18 con 7 victorias, 16 derrotas y -81 en el diferencial de puntos.
HORARIO DEL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
El partido entre París y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy martes 27 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
En España, el partido de la Euroliga entre París y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Cañizares, sobre su relación con Paco Buyo en el Real Madrid: 'Los entrenamientos eran difíciles de llevar
- Laporta carga contra Dro
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça ya tiene sustituto para Ter Stegen en el grupo de capitanes
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 21
- La tiranía histórica de los jugadores del Real Madrid: 'Nos hacía estar a las 7:00 y esas no eran nuestras costumbres
- Importantes novedades en el estado de salud de Schumacher
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?