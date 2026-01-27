París - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

París y Real Madrid se enfrentan hoy martes 27 de enero en el Adidas Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el París - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Mónaco (90-78), derrotado al Olimpia Milano (106-77), derrotado al Barcelona (80-61) y derrotado al Maccabi Tel Aviv (98-68). De esta manera, está posicionado en el tercer lugar de la tabla con 16 victorias, 8 derrotas y +121 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Francesco Tabellini registraron una derrota contra el Dubai Basketball (99-79), una derrota ante el Valencia (98-84), una derrota ante el Mónaco (95-87) y una victoria sobre el Anadolu Efes (84-79), ubicándose consecuentemente en el puesto número 18 con 7 victorias, 16 derrotas y -81 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre París y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy martes 27 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PARÍS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre París y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.