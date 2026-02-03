Panathinaikos - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Panathinaikos y Real Madrid se enfrentan hoy martes 3 de febrero en el Olympic Indoor Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Panathinaikos - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el París (98-92), derrotado al Mónaco (90-78), derrotado al Olimpia Milano (106-77) y derrotado al Barcelona (80-61). De esta manera, está posicionado en el quinto lugar de la tabla con 16 victorias, 9 derrotas y +115 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Ergin Ataman registraron una victoria sobre el Lyon-Villeurbanne (79-78), una derrota ante el Maccabi Tel Aviv (75-71), una victoria sobre el Baskonia (93-74) y una derrota ante el Bayern Múnich (85-78), ubicándose consecuentemente en el puesto número 8 con 15 victorias, 10 derrotas y +62 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PANATHINAIKOS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Panathinaikos y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy martes 3 de febrero a las 20:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PANATHINAIKOS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Panathinaikos y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.