EUROLIGA
EUROLIGA

Panathinaikos - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Cómo ver por televisión hoy el Panathinaikos - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga

El Real Madrid sumó su novena derrota de la temporada en Euroliga frente al París

El Real Madrid sumó su novena derrota de la temporada en Euroliga frente al París / El Observador

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Panathinaikos y Real Madrid se enfrentan hoy martes 3 de febrero en el Olympic Indoor Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Panathinaikos - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el París (98-92), derrotado al Mónaco (90-78), derrotado al Olimpia Milano (106-77) y derrotado al Barcelona (80-61). De esta manera, está posicionado en el quinto lugar de la tabla con 16 victorias, 9 derrotas y +115 en el diferencial de anotaciones.

El problema burocrático que limita a Scariolo para la Copa del Rey

El problema burocrático que limita a Scariolo para la Copa del Rey

Igualmente, los comandados por Ergin Ataman registraron una victoria sobre el Lyon-Villeurbanne (79-78), una derrota ante el Maccabi Tel Aviv (75-71), una victoria sobre el Baskonia (93-74) y una derrota ante el Bayern Múnich (85-78), ubicándose consecuentemente en el puesto número 8 con 15 victorias, 10 derrotas y +62 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL PANATHINAIKOS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Panathinaikos y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy martes 3 de febrero a las 20:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PANATHINAIKOS - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Panathinaikos y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

