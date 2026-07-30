Panathinaikos se apodera del fichaje estelar del ASVEL

El Panathinaikos se reforzará con uno de los mejores bases de la Euroliga, el francés Sylvain Francisco, después que el equipo que lo fichó hace apenas un mes, el ASVEL de Tony Parker, no pueda afrontar el megacontrato que le firmó al haber caído uno de sus patrocinadores principales.

Una situación crítica del equipo galo que ha aprovechado el Panathianikos para llevarse a este jugador que acepta el cambio de destino con un contrato un poco inferior a los 3,5 millones po temporada, inferior a los cuatro que firmó por el equipo francés, incapaz ahora de afrontarlo.

El ‘playmaker’ de 28 años y 1,85 también estuvo en la agenda del Barça cuando todavía estaba en el Zalgiris Kaunas, aunque la oferta blaugrana estaba muy por debajo de lo que podían pagar otros equipos interesados.

Una campaña estelar

El exjugador del Baxi Manresa se disparó en la pasada temporada hasta los 16,5 puntos (38,6% desde el triple), 2,9 rebotes y 6,5 asistencias para 19,2 de valoración esta pasada temporada. Esas cifras le convirtieron en el séptimo máximo anotador, segundo mejor asistente y cuarto en valoración de la Euroliga 2025-26.

Sylvain Francisco y Moses Wright han cambiado de equipo sin haber debutado con el que firmaron en un primer momento / Euroleague

Su estallido atrajo las miradas de los grandes de la máxima competición continental. Su deseo era probar en la NBA. Sin embargo, la aventura americana quedó en saco roto y firmó un increíble contrato con el Asvel Villeurbanne: tres temporadas y doce millones de euros netos, cuatro millones al año.

La salida de Francisco puede no ser el último golpe que sufre el Asvel. Nick Weiler-Babb y Armoni Brooks, según el portal BasketNews han entrado de nuevo en el mercado después de firmar en verano con el conjunto de Tony Parker. La situación económica, además, puede frenar la llegada de otros jugadores como Joel Bolomboy, Patty Mills y Nate Sestina.

Plantilla de lujo

El conjunto de Obradovic está conformando una plantilla de autentico lujo. Con el base francés refuerza una plantilla que ya era una de las más poderosas y envidiadas del Viejo Continente. El PAO conserva jugadores tan relevantes como Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Nigel Hayes-Davis y Juancho Hernangómez.

Un elenco de estrellas a las que ha sumado cuatro nombres más durante el verano: Isaac Bonga, Brancou Badio, Guerschon Yabusele y Moustapha Fall. La presencia de estos dos últimos, franceses como Francisco, parece clave para el aterrizaje del base a Atenas.