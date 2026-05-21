Olympiacos quiere volver a reinar 13 años después y en la pista de su máximo rival

Olympiacos volverá a vivir una cita histórica con su afición en la Final Four de la EuroLeague, un escenario que esta temporada adquiere un significado todavía más especial al celebrarse en Atenas y en casa de su máximo rival, el OAKA del Panathinaikos que cayó eliminado a manos del Valencia Basket.

El conjunto de Bartzokas afronta el gran fin de semana del baloncesto europeo con la ilusión de conquistar un nuevo título continental y con el respaldo de miles de seguidores que convertirán la capital griega en una auténtica marea rojiblanca.

Su extremada calidad y competitividad avalan una nueva presencia en la Final Four, la quinta consecutiva, una aparición en la final en ese tiempo, pero cero títulos desde 2013; pero este Olympiacos podría haberle llegado el momento de cambiar el desenlace.

Muchas Final Fours, pocas finales

Los ‘Rojos’ solo han llegado a una final en esos cinco años, cayendo ante el Real Madrid con una canasta sobre la bocina de Sergio Llull en 2023, pero esta es la plantilla más completa y profunda que han reunido en ese lapso de tiempo. La espera de 13 años para ser reyes de Europa podría estar a punto de terminar.

Vezenkov saluda al banquillo del AS Mónaco después de superarles en cuartos de final / EUROLEAGUE

Empecemos con el MVP. Sasha Vezenkov es dos veces MVP de la Euroliga y está jugando el mejor baloncesto de su carrera, y los jugadores de ese nivel, en esa forma, suelen decidir las Final Fours. Nikola Milutinov ha recuperado la forma que lo convirtió en uno de los pívots más dominantes de la competición.

Evan Fournier tiene experiencia en este nivel y demostró en la Final Four de la temporada pasada que aún puede dominar un partido cuando importa.

El Fenerbahçe les espera

Tyler Dorsey ha tenido una temporada memorable y llega a Atenas rebosante de confianza. Y los nuevos talentos Tyson Ward, Cory Joseph y Tyrique Jones no arrastran ninguna cicatriz de intentos anteriores que casi les cuestan la victoria; solo tienen hambre de triunfo.

Olympiacos tiene una plantilla de lujo, preparada para el asalto al OAKA / EUROLEAGUE

Un equipo preparado para reinar de nuevo, con el primer objetivo de alcanzar la final superando al defensor del título, el Fenerbahçe de Jasikevicius que será toda una prueba.

Si quieren poner fin a una sequía de 13 años, hacerlo en la cancha de tu archirrival, frente a una afición que llenará las gradas del OAKA, es uno de los mejores guiones que podrías escribir para acabar conquistando el título