Olympiacos confirma un año de ensueño tras superar a su archirrival

El Olympiacos defendió con éxito su título de la Liga Griega al derrotar a su eterno rival, el Panathinaikos,por 89-85 en el decisivo quinto partido de la final, disputado el sábado en el Estadio de la Paz y la Amistad. El Olympiacos se impuso en la serie al mejor de cinco partidos por 3-2, conquistando así su decimosexto título de la Liga Griega, el cuarto en los últimos cinco años. Además, logró ganar la Euroliga y la Liga Griega en la misma temporada por primera vez desde la campaña 2011-12.

Evan Fournier lideró al Olympiacos con 22 puntos. Sasha Vezenkov aportó 19 y Nikola Milutinov 14. El Olympiacos dominó los rebotes ofensivos (36-39), con 14 aciertos frente a los 39 del Panathinaikos. Vassilis Toliopoulos fue el máximo anotador del Panathinaikos con 21 puntos. TJ Shorts sumó 14 puntos, Cedi Osman 12, mientras que Kendrick Nunn y Mathias Lessort consiguieron 10 cada uno para los Verdes.

Fournier anotó tras un robo y añadió un triple en una racha de 7-0 del Olympiacos, que Vezenkov culminó con un tiro en suspensión para darle al Olympiacos una ventaja de 9-2. Lessort apareció con un rebote ofensivo, con ayuda de Nigel Hayes-Davis y Nunn para mantener al Panathinaikos a 11-8.

Fournier, protagonista

Fournier anotó de nuevo y asistió a Milutinov para un mate a dos manos, bueno para una ventaja de 17-8 para el Olympiacos. Vezenkov añadió una jugada de tres puntos, un tiro flotante y una bandeja para mantener a los locales muy por delante, 26-17, al final del primer cuarto. Shorts siguió una bandeja por la espalda con un tiro flotante al comienzo del segundo cuarto.

Fournier fue decisivo para que el Olympiacos sumara otro título de Liga / EUROLEAGUE

Milutinov rescató al Olympiacos con una jugada de tres puntos, Alec Peters anotó desde el triple y la bandeja penetrando de Vezenkov hizo que el entrenador Ergin Ataman pidiera tiempo muerto con 38-26. Toliopoulos, prácticamente en solitario, mantuvo al Panathinaikos a una distancia de 47-35 al descanso.

Fournier anotó tras una penetración poco después del descanso, antes de que una bandeja con falta de Milutinov ampliara la ventaja a 15 puntos, 52-37. Milutinov añadió un tiro en suspensión y el tercer triple de Fournier pareció sentenciar el partido, dejando el marcador en 59-39. Shorts y Osman intentaron cambiar el rumbo del Panathinaikos, y un triple de Jerian Grant dio esperanzas a los Verdes con el marcador en 61-46.

Olympiacos decide

Una canasta de Lessort obligó al entrenador Georgios Bartzokas a pedir tiempo muerto con el marcador en 61-50. Toliopoulos y Dinos Mitoglou acercaron aún más a los Verdes, 67-59, antes de que una bandeja flotante de Fournier devolviera la ventaja al Olympiacos a 69-59 al final del tercer cuarto.

Vezenkov volvió a ser un jugador importante para asegurar el título liguero / EUROLEAGUE

Peters encestó un tiro en suspensión seguido de una bandeja tras un alley-oop para poner el marcador 76-64 a mediados del último cuarto. Osman anotó dos triples y Shorts añadió una bandeja en contraataque para que los Rojos detuvieran el partido en 78-72. Cory Joseph encestó un triple y Vezenkov añadió un tiro en suspensión tras giro para poner al Olympiacos arriba 83-72 con más de 2 minutos restantes.

Toliopoulos siguió los tiros libres de Hayes-Davis con una bandeja y añadió un triple para poner al Panathinaikos abajo 83-79 con 1:07 por jugar. Fournier anotó cuatro tiros libres y Milutinov añadió dos más para asegurar que el Olympiacos se llevara una cómoda victoria que les daría el título.