El nuevo CEO de la Euroliga llega con fuerza e ilusión: “Es un privilegio”

Chus Bueno ya ha tomado el mando de la Euroliga después que los propietarios de la competición decidieran dar un golpe de timón y rescindir el contrato de Paulus Motiejunas hace unos dias, para situarlo al frente de la organización.

Un cambio de orientación con la llegada de este hombre de baloncesto, que ha trabajado en todos los organismos relacionados con la canasta, empezando por la Asociación de Jugadores Españoles, luego la Europea, también en la Federación Española y más tarde, responsable de la NBA en Europa.

Ahora da un paso importante en su carrera para ser el hombre que ha de liderar la Euroliga en un momento trascendental de su historia. Uno de los importantes temas con los que tendrá que lidiar es la relación con FIBA y el deseo de la NBA de establecerse en Europa con una competición propia.

Chus Bueno, durante una conferencia como Director General Iberia de LEGENDS antes de aceptar el cargo de CEO de la Euroliga / LEGENDS

"Una competición increíble"

“Me complace anunciar que desde este martes me he convertido en el CEO de Euroleague Basketball. Quiero agradecer a todos los miembros de la junta directiva de Euroleague Basketball por su apoyo”, decía en la nota publicada en su cuenta de Linkedin.

“Euroleague Basketball es la principal liga europea de baloncesto. Una competición increíble con los mejores equipos europeos, ciudades de baloncesto y una afición que va más allá de los equipos participantes, gracias a la competitividad y el nivel de los partidos. Como aficionado al baloncesto, es un privilegio liderar esta organización”, aseguraba.

“Esperamos trabajar con todos los actores del ecosistema del baloncesto y el deporte para impulsar juntos el crecimiento del juego, el negocio y la experiencia de los aficionados. Sean todos bienvenidos”, decía en un clara declaración de intenciones. “Desde este martes 10 de febrero, estaré disponible. ¡Que empiece el juego!”, finalizaba Bueno.