Nikola Mirotic se agarra en Valencia al último tren de la Euroliga

Nikola Mirotic (Podgorica, 1991) parecía que iba a quedarse sin regresar a la Euroliga después que todas las estrellas de la competición hubieran encontrado acomodo desde hace bastantes semanas. Todas, menos la estrella montenegrina que parecía resignarse a buscar un equipo en la segunda competición europea o en otras ligas lejos de Europa. Incluso había pasado por su cabeza cerrar su etapa profesional.

Pero el Valencia Basket, necesitado de un tirador nato, con experiencia y capacidad de liderazgo, le ha dado la oportunidad de volver a reencontrarse con su mejor versión después de un año complicado en el AS Mónaco dónde los problemas físicos no le dejaron participar en el tramo final de la temporada y con el club inmerso en una grave crisis financiera.

Mirotic firma por una campaña, con la ilusión de poder ayudar al cuadro ‘taronja’ a remontar el vuelo tras haber perdido prácticamente a la columna vertebral del equipo y que le llevó al título de Liga Endesa y meterse en la mismísima Final Four. .Ahora deberá demostrar que aún le queda cuerda a los 35 años. Su último tren en la élite para por el Roig Arena dónde seguro será aclamado por su espectacular historial

De Mónaco a Valencia

Mirotic (2,08 metros) disputó la temporada pasada con el AS Monaco -su 12ª campaña en la Euroliga-, promediando 11,0 puntos, 4,3 rebotes y 1,4 asistencias por partido en 31 encuentros.Antes de su etapa en el Mónaco, Mirotic jugó dos temporadas en el Armani Olimpia Milan (Italia), equipo al que llegó tras abandonar el Barcelona en 2023.

Mirotic deja Mónaco para iniciar una nueva aventura en Valencia Basket / EUROLEAGUE

El MVP de la Euroliga en la temporada 2021-22 regresa ahora a España, donde jugó por última vez en el Barça a entre 2019 y 2023. Previamente, también militó en el Real Madrid, formándose en la cantera del club antes de dar el salto al primer equipo, donde permaneció entre 2008 y 2014.

Entre sus dos etapas anteriores en España, Mirotic pasó cinco temporadas en la NBA, jugando con los Chicago Bulls (2014-18), New Orleans Pelicans (2018-19) y Milwaukee Bucks (2019). Promedió 12,3 puntos y 5,9 rebotes por partido en 319 encuentros de temporada regular, sumando 9,6 puntos y 5,2 rebotes en 40 partidos de playoffs.

Hasta la fecha, Mirotic ha disputado 307 partidos en la Euroliga: 97 con el Real Madrid, 128 con el Barcelona, 51 con el Milan y 31 con el AS Mónaco. A lo largo de su trayectoria en la competición, ha promediado 14,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias por partido.

Cinco quintetos de Euroliga

El palmarés individual de Mirotic incluye también cinco inclusiones en los mejores quintetos de la Euroliga y dos galardones de Estrella Emergente de la Euroliga, obtenidos en las temporadas 2010-11 y 2011-12.

Yoan Makoundou, ahora azulgrana y Nikola Mirotic, en la FInal Four de 2023 / EFE

En la temporada 2021-22, en la que fue nombrado MVP Mirotic lideró a todos los jugadores de la Euroliga con una valoración media de 19,4 y fue segundo en anotación con 16,6 puntos por partido, tras guiar al Barcelona a su segunda Final Four consecutiva.

A lo largo de su carrera en la Euroliga, Mirotic ha alcanzado la Final Four en seis ocasiones (2011, 2013 y 2014 con el Real Madrid; 2021, 2022 y 2023 con el Barcelona). El Valencia alcanzó su primera Final Four la temporada pasada, y ahora el entrenador Xavi Albert, que afronta su primer año en el cargo, podrá contar con la experiencia de Mirotic, sin duda todo un ‘pelotazo’ de última hora del Valencia Basket.