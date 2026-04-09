Montero y Reuvers lideran a un enorme Valencia Basket... ¡A cuartos con factor pista!

No queda otra que ponerse en pie para hablar de un Valencia Basket que arrasó este jueves a un Panathinaikos lleno de dudas por 102-84 para lograr por todo lo alto un billete para cuartos de final con ventaja de pista. Juan Roig ha conseguido trasladar a la pista la sensacional apuesta institucional, con un pabellón de última generación como el Roig Arena, una cantera con todas las comodidades en L'Alqueria y un equipo femenino que acaba de conquistar la Copa de la Reina.

Valencia Basket - Panathinaikos (baloncesto, Euroliga), 09/04/2026 EUROLIGA VAL 102 84 PAO Alineaciones VALENCIA BASKET, 102 (27+29+26+26): Brancou Badio (14), Darius Thompson (8), Kameron Taylor (10), Jaime Pradilla (2), Neal Sako (2) -cinco inicial-, Josep Puerto (10), Nate Reuvers (16), Braxron Key (8), Jean Montero (22), Omari Moore, Matt Costello (10) e Isaac Noguès. PANATHINIAKOS, 84 (23+24+22+22): Kendrick Nunn (8), Jerian Grant (7), Juancho Hernangómez (6), Cedi Osman (16), Mathias Lessort (9) -cinco inicial-, Nigel Hayes-Davis (19), Kostas Sloukas (10), T.J. Shorts (7), Kenneth Faried (2) y Panagiotis Kalaitzakis

Además, esta vez ha optado por un valor seguro con el regreso al club del mejor entrenador actual del baloncesto español, un Pedro Martínez con un carácter tan fuerte como competitivo y ganador. En su última presencia en la antigua Fonteta, alzó el título en la Liga Endesa.

Y lo está consiguiendo con su habitual baloncesto valiente, con ataques rápidos, pases extra y circulaciones con criterio para ser el equipo que más anota en la Euroliga con una media de 89,1 puntos por partido. De hecho, en la Liga Endesa esa cifra asciende hasta un asombroso 95,0 de media.

T.J. Shorts encara a un notable Nate Reuvers / EUROPA PRESS

Enfrente, un PAO lleno de fichajes a bombo y platillo que alzó la Euroliga en 2024 a las órdenes de Ergin Ataman, se complica más los cuartos y empieza a parecerse de manera peligrosa al Anadolu Efes que conquistó dos títulos seguidos de la mano del técnico turco y que ahora malvive en la zona baja de la clasificación.

Los 122 créditos de valoración hablan por sí solos de la exhibición local en ataque, con 22 puntos y siete asistencias del dominicano Jean Montero para irse a +30 en una temporada sensacional y 16 puntos, siete rebotes y +22 de uno de los jugadores más en forma del equipo, el estadounidense Nate Reuvers.

El Valencia Basket ganó cada cuarto por cuatro o cinco puntos en un partido que se decidió desde el triple (14/36 en el bando valencianista por el 6/21 de los helenos) y en el rebote con un 41-28 y 14 ofensivos 'taronges'. Por cierto, otro partido casi invisible de Juancho Hernangómez con seis puntos y +8 en 21 minutos.

Reuvers y el exazulgrana Papi Badio lideraron los primeros minutos de un cuadro local que anotó cinco de los primeros 11 triples que lanzó por el 2/10 visitante, aunque el talento del veterano Kostas Sloukas mantenía el partido casi en un puño (27-23 el final del primer cuarto).

Esa tónica se mantuvo en el segundo cuarto, con sendos triples de Montero y de Josep Puerto que dispararon a los de Pedro Martínez (48-34 a 4:46 del descanso). Esa explosión ofensiva se vio mitigada en los siguientes cinco minutos y el PAO se acercó al descanso con el exazulgrana Hayes-Davis a gran nivel (56-47).

Sloukas y Cedi Osman se negaban a entregar la cuchara y situaron a los 'verdes' a cinco puntos (66-61, min. 26:08), pero un triple y tres tiros libres de Montero alejaron otra vez al Valencia Basket con 10 minutos por delante (82-69). Ese último intento heleno dio paso a una auténtica fiesta en el último cuarto (102-84).