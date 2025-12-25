Mónaco - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Mónaco y Real Madrid se enfrentan este viernes 26 de diciembre en la Salle Gaston Médecin en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al París (95-90), perdido ante el Olimpia Milano (89-82), derrotado al Baskonia (94-87) y derrotado al Anadolu Efes (81-75). De esta manera, está posicionado en el octavo lugar de la tabla con 10 victorias, 7 derrotas y +29 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Vassilis Spanoulis registraron una victoria sobre el Bayern Múnich (103-77), una derrota ante el Baskonia (85-73), una derrota ante el Fenerbahce (92-86) y una victoria sobre el París (125-104), ubicándose consecuentemente en el puesto número 6 con 10 victorias, 7 derrotas y +110 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL MÓNACO - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Mónaco y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este viernes 26 de diciembre a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÓNACO - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Mónaco y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

