El momento más triste de Jabari Parker en el Partizan

El ex azulgrana Jabari Parker está viviendo un momento complicado no solo en la pista, sino también a nivel personal, y el que lo está sufriendo es el Partizan de Zeljko Obradovic, que no está nada contento con la aportación del estadounidense en estos primeros compases de la temporada.

Y es que uno de los momentos más bajos a nivel anímico de la estrella norteamericana llegó en la apurada victoria del conjunto serbio ante el AS Mónaco (78-76) en un duelo donde Parker firmó los peores números desde su llegada a Belgrado: 0 puntos en 14 minutos de juego, con una valoración de -13, vamos una auténtica rémora para su equipo.

Una situación que dejó bastante preocupada a la siempre exigente afición del Partizan, que se volcó con el jugador desde su llegada a Belgrado y que debía dar un salto importante de calidad para luchar por la Euroliga.

El Partizan, en la zona baja de la Euroliga

Aunque la realidad es que los de Obradovic se encuentran en la zona baja de la clasificación en la Euroliga (4-6) en un equipo diseñado a golpe de talonario, pero que no está respondiendo a las expectativas.

Parker no está rindiendo al nivel esperado en el equipo de Obradovic / EUROLEAGUE

Su nivel de juego tan por debajo de lo que se esperaba despertaron la rumorología sobre un posible intercambio entre el Panathinaikos y el Partizan, enviando al base TJ Shorts al cuadro serbio a cambio del estadounidense. Un rumor que parece no vaya más lejos de eso.

Lo cierto es que a Parker se le vio en una actitud muy pasiva ante el AS Mónaco, perdiendo algunos balones de manera extraña, y después se supo que el estadounidense había recibido poco antes la triste noticia del fallecimiento de un familiar cercano.

Viaje relámpago a Estados Unidos

El jugador, ante la inesperada situación, recibió el permiso del club para desplazarse a Estados Unidos, por lo que no estará este viernes en el duelo ante el ASVEL Villeurbanne.

Según informaban desde Serbia, el jugador cuenta con permiso hasta el próximo domingo cuando está previsto que regrese a la disciplina del Partizan, y esperan que la estrella remonte el vuelo porque su equipo lo necesita.