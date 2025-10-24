Mirotic se hunde con el Mónaco

Nikola Mirotic no tuvo su mejor partido en la visita del Mónaco al Hapoel Tel Aviv. Los israelíes se llevaron un duelo que se decidió en el último cuarto. Los monegascos acusaron la poca efectividad del interior montenegrino, que abandonó el pabellón con unos malos números por los minutos en pista que estuvo: seis puntos y dos rebotes en un total de casi 19 minutos.

El Hapoel ha dormido como líder de la Euroliga, demostrando que es uno de los equipos más temibles de la competición, aunque sea su primer año en ella. A falta de lo que haga este viernes el Panathinaikos, los israelíes han sido los primeros en alcanzar las cinco victorias, mientras que solo han perdido un partido. Fue precisamente contra su máximo rival, el Maccabi.

En este encuentro, se agudizó uno de los problemas principales que arrastra el Mónaco en este inicio de temporada: el nivel de Nikola Mirotic. No había estado mal en los anteriores partidos, pero de momento no ha liderado a su equipo en ningún encuentro y sus números no son sobresalientes. En su visita a Bulgaria, hizo un partido realmente malo, dejando evidencia de su cuestionable rendimiento.

Nikola Mirotic, en un partido con el Mónaco / SEBASTIEN NOGIER

Ya no solo aportó poco en cuanto a anotación, sino que acabó el partido con una valoración negativa (-2) y sin dar soluciones en la zona. El mayor talón de Aquiles de Mónaco es precisamente esa parte de la pista, ya que cuentan con grandes tiradores en el exterior (también puede serlo Mirotic), pero dentro de la zona no son capaces de generar superioridades. Un lastre importante en la creación de juego.

Los monegascos necesitan a alguien que acompañe a Mike James o que incluso lo sustituya cuando no tenga el día. De momento, Mirotic no es el hombre que buscan. El mejor partido de Nikola desde que dejó el Olimpia Milano fue contra el Dubai BC en casa, anotando 19 puntos y cazando siete rebotes. Sin embargo, no ha encontrado esta regularidad en su juego.

Micic es la gran estrella del Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

Todo lo contrario con Vasilije Micic. Fue el culebrón del verano en Europa, con muchos equipos peleándose por obtener sus servicios, y finalmente se decantó por el proyecto menos esperado, firmando un descomunal contrato de unos 4,6 'kilos' por temporada. Sin embargo, está cumpliendo con las expectativas y liderando un proyecto muy ambicioso y ganador.

Un Mónaco muy irregular

En este último encuentro contra el Mónaco de Mirotic, fue el MVP con 22 puntos y tres asistencias. Cuando hay dudas en el ataque o en la creación de juego, aparece el serbio para poner las cosas en su sitio. Ya lo hizo también contra el Barça en la primera jornada de Euroliga, donde los israelíes se impusieron con facilidad al conjunto de Peñarroya y Micic anotó 18 puntos.

Mirotic debe mejorar sus actuaciones con el Mónaco si quieren llegar lejos en Euroliga. El año pasado alcanzaron la final en la Final Four, una hazaña que parece muy complicada esta temporada. De momento, ni frío ni caliente. Tres victorias y tres derrotas en un inicio de curso muy irregular de los de Spanoulis.