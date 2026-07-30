Miles Norris ya tiene nuevo destino en la Euroliga

Miles Norris continuará su carrera en la Euroliga después de conocerse que el FC Bayern lo ha fichado para las dos próximas temporadas. El ala-pívot estadounidense, que demostró mucho potencial en su año de blaugrana aunque no tuvo la continuidad necesaria con el problema de las fichas extracomunitarias, iniciará una nueva aventura, ahora en Múnich.

Morris llegó al Barça el pasado verano en su primera gran experiencia en Europa, un jugador joven y atlético, con muy buena mano, que llegó para reforzar el juego del perímetro, aunque con mucha capacidad reboteadora gracias a su envergadura y potencia en el salto que lo hacía un jugador muy atractivo de ver.

Aunque, primero con Joan Peñarroya y después con Xavi Pascual, no pudo encontrar la regularidad necesaria a pesar de haber realizado algunos buenos encuentros con la camiseta azulgrana que no le valieron la continuidad en el equipo e incluso se llegó a rumorear que podría ser cortado.

Nueva oportunidad en Europa

Norris vivirá su tercera etapa en el baloncesto europeo, tras un breve paso por el Cagdas Bodrumspor en 2024. Pocos meses antes, arrancó su carrera profesional en los College Park Skyhawks, el equipo de los Atlanta Hawks en la liga de desarrollo de la NBA y la pasada campaña aceptó la oferta del Barça.

Ahora se pone al servicio del FC Bayern donde espera demostrar ese potencial que solo se vió a cuentagotas en el conjunto azulgrana. Un buen fichaje para el conjunto de Anton Gavel, que logra un jugador efectivo en ataque, con buena capacidad para correr al contraataque, tanto botando balón como ejecutando la jugada, cuenta con buena finalización en canasta, con unos 'muelles' que le permiten jugar bien por encima del aro.

Durante la irregular temporada del Barça, Norris, como suplente de jugadores como Tornike Shengelia, también disfrutó de pocos minutos de juego (12:22 minutos, 4,0 puntos por partido, 2,6 rebotes por partido), razón por la cual espera con ilusión su fichaje por el Bayern de Múnich.

"Buscamos jugadores que puedan seguir progresando en su desarrollo y que, al mismo tiempo, posean la calidad necesaria para reforzar sustancialmente nuestro equipo; vemos esta combinación en Miles", explica el director deportivo del Bayern, Thorsten Leibenath ."Su capacidad atlética nos permitirá acelerar nuestro juego, y su buen disparo de larga distancia creará espacios",dijo.