El Madrid sorprende al líder de la Euroliga en un final ajustado

El Real Madrid se llevó la victoria en la pista del lider de la Euroliga, el Hapoel Tel Aviv (74-75), en un final emocionante y que se decidió en los últimos segundos, con los blancos resistiendo al conjunto de Micic y compañía, para sumar la segunda victoria como visitantes-la primera fue en el Palau- y seguir remontando posiciones en la clasificación (7-6).

HAP-MAD Euroliga HAP 74 75 MAD Alineaciones Hapoel Tel Aviv, 74 (18+18+22+16): Jones (14), Bryant (13), Micic (9), Oturu (6), Wainright (6)- cinco inicial-, Blakeney (14), Motley (10), Malcolm (3). Real Madrid, 75 (22+17+21+15): Campazzo (11), Abalde (11), Hezonja (19), Okeke (0), Tavares (4)- cinco inicial-, Lyles (2), Maledon (6), Deck (9), Garuba (4), llull (3), Feliz (6).

El encuentro, disputado en Bulgaria por el el éxodo del equipo israelí hasta enero próximo, se movió en constante igualdad, con el Madrid llevando la iniciativa con un gran Mario Hezonja (19 puntos) y la aportación a lo largo del duelo de Abalde (11) y Facundo Campazzo (11).

El duelo no tuvo dueño en ningún momento, con los blancos dominando el primer cuarto (18-22) aunque el Hapoel, de la mano de Jones y Blackney (14 puntos cada uno), lograban acercarse al descanso, con todo por decidir en la segunda mitad (36-39).

Igualdad hasta el final

Tras del descanso, el duelo siguió los mismos parámetros, con un Tavares intimidando en la zona, y forzando a los tiros exteriores del Hapoel, que no estuvo excesivamente acertado desde el triple (12 de 31). El Madrid lograba controlar a la gran estrella del cuadro israelí, Vasilije Micic, que solo aportó ocho puntos y cinco asistencias, unos números discretos para el jugador mejor pagado de Europa en su regreso de la NBA.

Okeke tuvo una actuación discreta, con cero puntos en 15 minutos de juego / RM

Con un inspirado Hezonja, el conjunto de Scariolo llegó a los instantes finales con cuatro puntos de ventaja. Motley lo reducía a solo uno en los instantes finales, aunque el Madrid no pudo anotar y tras un tiro desesperado de Hezonja que no era necesario, el balón volvió a manos de Micic que apenas tuvo tres segundos para lanzar y errar el tiro para llevar al conjunto hebreo a la cuarta derrota del curso (9-4) y con el liderato entredicho.

El Madrid supo sobrevivir a la visita al lider en Bulgaria, con un juego bastante sólido para sumar el segundo triunfo consecutivo en la Euroliga en su lenta mejoría bajo la batuta de Sergio Scariolo.