El Madrid pone a prueba su fortaleza en casa ante la Virtus

El Real Madrid recibe este jueves (20:45) en el Movistar Arena a la Virtus Bologna en la jornada 30 de la Euroliga. Un duelo clave para ambos equipos en la lucha por sus respectivos objetivos: el Madrid, acabar en el Top-4. La Virtus, alcanzar el Play-In. El equipo de Sergio Scariolo afronta el choque tras una semana limpia de competición europea y después de una convincente victoria ante el Bayern (93-70). Cuartos clasificados con un balance positivo de 18-11 y dos triunfos consecutivos, los blancos necesitan mantener la dinámica en una zona alta comprimida donde cualquier tropiezo penaliza. Además, tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante Baskonia, el vestuario 'merengue' quiere reafirmar las buenas sensaciones que atraviesa en Euroliga y ACB.

El Madrid, un fortín en casa

El factor cancha puede ser uno de los condicionantes a favor de los madridistas. El Real Madrid es el mejor local de la competición, con una sola derrota en 14 partidos en casa. En contraste, la Virtus sufre lejos de Bolonia: apenas cuatro victorias en 15 salidas. Sin embargo, el conjunto italiano ya sabe lo que es vencer al Madrid esta temporada. El pasado 30 de septiembre, en el Virtus Arena, el Bologna se impuso 74-68 en la primera jornada de la fase regular. En el historial de los últimos siete enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es de 5-2 para los 'merengues'.

La Virtus llega reforzada tras superar al FC Barcelona en Bolonia y mantiene opciones matemáticas de alcanzar el Play-In. Es decimocuarta (13-16), a tres victorias de la zona de acceso. El conjunto de Duško Ivanović intentará enlazar un triunfo de prestigio tras el logrado ante los azulgranas. No podrá contar con Daniel Hackett, Alessandro Pajola ni Mouhamet Diouf, baja sensible en la pintura tras lesionarse con la selección italiana.

Scariolo puso el foco en el equilibrio defensivo como clave del partido: "Estamos manteniendo un excelente equilibrio en Liga y Euroliga y eso nos tiene que dar confianza". Sobre la Virtus, fue claro: "Es ser capaces de entender contra quién tenemos que estar muy agresivos y cuáles son los jugadores que tenemos que impedir que se acerquen a nuestra pintura. Es encontrar ese equilibrio y ser inteligentes en eso. Ahí está la clave del partido, al menos defensivamente".

Edwards, la esperanza visitante

La amenaza principal visitante tiene nombre propio: Carson Edwards, quinto máximo anotador de la temporada (18 puntos por partido) y autor de 22 puntos ante el Barça. El Madrid necesitará la mejor versión de hombres como Lyles, Hezonja o Campazzo para imponer ritmo y castigar desde el perímetro.

También habló Scariolo sobre el contexto extradeportivo y la acumulación de partidos tras los cambios en el calendario: "No puedes prever las guerras. Hay problemas mucho más graves y dolorosos vinculados a las guerras que una competición de baloncesto". Y añadió: "Una ampliación de equipos tiene que ir de la mano de una reducción de partidos. Con tan poco margen, ese es el error".

Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, apeló a la fortaleza como local: "La Virtus viene haciendo las cosas bien, logró una victoria importante y es peligrosa. Nosotros hicimos un buen partido en casa y queremos continuar en esa línea. Nos estamos sintiendo cómodos aquí y queremos hacernos fuertes".