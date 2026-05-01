BALONCESTO
El Madrid también gana fácil sin Tavares
El conjunto de Scariolo situó el 2-0 en los cuartos de final al imponerse de nuevo al Hapoel Tel Aviv (102-75), que no aprovechó la ausencia del pívot caboverdiano y con Garuba y Campazzo de protagonistas
El Real Madrid encarriló su pase a la Final Four de Atenas después de superar con comodidad al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena (102-75) y situar el 2-0 en la serie de cuartos. Nadie se acordó de Walter Tavares, en una noche dónde Garuba dio un paso al frente (13 y nueve rebotes) junto al siempre estelar Facundo Campazzo (22) y un decepcionante Micic (4).
Euroliga
MAD
HAP
|Real Madrid, 102
|(24+16+33+29): Campazzo (23), Abalde (2), Hezonja (11), Okeke (6), Len (2)-cinco inicial-, Lyles (8), Procida (5), Maledon (13), Deck (6), Garuba (13), Llull (2), Feliz (11).
|Hapoel Tel Aviv, 75
|(21+21+20+13): Micic (4), Bryant (11), Blakeney (9), Oturu (19), Wainright (6)-cinco inicial-, Jones (10X), Edwards (3), Malcolm (9), Randolph (2), Odiase (0), Madar (2).
Sin la presencia del lesionado Walter Tavares, Scariolo apostó por Alex Len, que intimidó en la zona, aunque eran los exteriores del Hapoel los que hicieron daño al Madrid en los primeros minutos con un incisivo Micic y Oturu, y que obligaba al técnico blanco a parar el duelo (13-17).
Feliz y Garuba entraban en acción, aunque mandaba Hapoel con mucho rebote ofensivo que le daba segundas opciones (13-19). Una zona del equipo de Itoudis ponía en problemas a los blancos aunque un triple de Feliz y un mate de Garuba le daba la vuelta al marcador y mucho premio para el poco juego del Madrid tras el primer cuarto (24-21).
El nivel defensivo blanco subió varios peldaños con Lyles y Garuba, que les dio rédito en el marcador con un parcial de 13-3 (30-24). Micic no encontraba el ritmo ofensivo mientras el Madrid seguía abriendo hueco con triple de Maledon y máxima de los locales (33-26).
Despierta el Hapoel
Chris Jones (6) parecía el único ‘enchufado’ por el Hapoel aunque era demasiado poco para meter presión al Madrid. Aunque un tiempo muerto de Itoudis despertó a los suyos para darle la vuelta al electrónico con dos más uno de Oturu (13), el máximo anotador del cuadro israelí (33-34).
Buen segundo cuarto del Hapoel (16-21) que les llevó al descanso por delante a pesar del esfuerzo de Campazzo (40-42).
Micic cometía muy pronto su tercera falta con un Feliz que se activaba en ataque junto a Campazzo (51-46) con parcial de 9-2. Los blancos cogían más ritmo en ataque desde la buena defensa, y Hapoel sufría para anotar y con Micic enel banquillo para dar protagonismo a Jones.
El Madrid abre hueco
Atasco sideral de los visitantes en ataque, cosa que aprovechó el Madrid para jugar sus mejores minutos en ambos lados de la pista y abrir hueco en el marcador ante el desespero de Itoudis (60-51). Pero la sangría seguía con triple de Okeke para la máxima de los blancos tras un parcial de 9-0 (63-51). Ovación para Garuba (11 puntos y ocho rebotes) que se ganaba unos minutos de descanso (66-53).
Los blancos abrían una confortable ventaja al final del tercer cuarto (73-62) que dominaron con claridad (33-20) y la mejor noticia, es que nadie echaba en falta a Tavares. Micic, muy frustrado por su mal encuentro, cometía la cuarta falta y recibía una técnica que le enviaba al banquillo definitivamente (77-67). La resistencia del cuadro israelí acabó ahí y el Madrid sumaba un cómodo triunfo (102-75) y un 2-0 que encarrila su presencia en la Final Four de Atenas.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça