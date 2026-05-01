El Madrid también gana fácil sin Tavares

El Real Madrid encarriló su pase a la Final Four de Atenas después de superar con comodidad al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena (102-75) y situar el 2-0 en la serie de cuartos. Nadie se acordó de Walter Tavares, en una noche dónde Garuba dio un paso al frente (13 y nueve rebotes) junto al siempre estelar Facundo Campazzo (22) y un decepcionante Micic (4).

MAD-HAP Euroliga MAD 102 75 HAP Alineaciones Real Madrid, 102 (24+16+33+29): Campazzo (23), Abalde (2), Hezonja (11), Okeke (6), Len (2)-cinco inicial-, Lyles (8), Procida (5), Maledon (13), Deck (6), Garuba (13), Llull (2), Feliz (11). Hapoel Tel Aviv, 75 (21+21+20+13): Micic (4), Bryant (11), Blakeney (9), Oturu (19), Wainright (6)-cinco inicial-, Jones (10X), Edwards (3), Malcolm (9), Randolph (2), Odiase (0), Madar (2).

Sin la presencia del lesionado Walter Tavares, Scariolo apostó por Alex Len, que intimidó en la zona, aunque eran los exteriores del Hapoel los que hicieron daño al Madrid en los primeros minutos con un incisivo Micic y Oturu, y que obligaba al técnico blanco a parar el duelo (13-17).

Feliz y Garuba entraban en acción, aunque mandaba Hapoel con mucho rebote ofensivo que le daba segundas opciones (13-19). Una zona del equipo de Itoudis ponía en problemas a los blancos aunque un triple de Feliz y un mate de Garuba le daba la vuelta al marcador y mucho premio para el poco juego del Madrid tras el primer cuarto (24-21).

El nivel defensivo blanco subió varios peldaños con Lyles y Garuba, que les dio rédito en el marcador con un parcial de 13-3 (30-24). Micic no encontraba el ritmo ofensivo mientras el Madrid seguía abriendo hueco con triple de Maledon y máxima de los locales (33-26).

Lyles trata de anotar en la primera mitad del encuentro ante el Hapoel / RMADRID

Despierta el Hapoel

Chris Jones (6) parecía el único ‘enchufado’ por el Hapoel aunque era demasiado poco para meter presión al Madrid. Aunque un tiempo muerto de Itoudis despertó a los suyos para darle la vuelta al electrónico con dos más uno de Oturu (13), el máximo anotador del cuadro israelí (33-34).

Buen segundo cuarto del Hapoel (16-21) que les llevó al descanso por delante a pesar del esfuerzo de Campazzo (40-42).

Micic cometía muy pronto su tercera falta con un Feliz que se activaba en ataque junto a Campazzo (51-46) con parcial de 9-2. Los blancos cogían más ritmo en ataque desde la buena defensa, y Hapoel sufría para anotar y con Micic enel banquillo para dar protagonismo a Jones.

El Madrid abre hueco

Atasco sideral de los visitantes en ataque, cosa que aprovechó el Madrid para jugar sus mejores minutos en ambos lados de la pista y abrir hueco en el marcador ante el desespero de Itoudis (60-51). Pero la sangría seguía con triple de Okeke para la máxima de los blancos tras un parcial de 9-0 (63-51). Ovación para Garuba (11 puntos y ocho rebotes) que se ganaba unos minutos de descanso (66-53).

Andrés Feliz le ganó la partida a Micic, que acabó en el banquillo con cinco faltas personales / RMADRID

Los blancos abrían una confortable ventaja al final del tercer cuarto (73-62) que dominaron con claridad (33-20) y la mejor noticia, es que nadie echaba en falta a Tavares. Micic, muy frustrado por su mal encuentro, cometía la cuarta falta y recibía una técnica que le enviaba al banquillo definitivamente (77-67). La resistencia del cuadro israelí acabó ahí y el Madrid sumaba un cómodo triunfo (102-75) y un 2-0 que encarrila su presencia en la Final Four de Atenas.