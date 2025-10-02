El Madrid buscará reencontrarse con la victoria ante Olympiacos

El Movistar Arena vivirá el primer partido del nuevo Real Madrid de Scariolo este jueves. Los blancos se enfrentarán a Olympiacos en la segunda jornada de Euroliga (20:45 CET), después de una dura derrota en Bolonia. El acierto en el triple será una de las claves del encuentro, después de firmar un pésimo 3/23 en Italia que les condenó en exceso.

El primer duelo en Euroliga demostró que el proyecto de Scariolo todavía está por construir. El rival era la Virtus Bolonia, uno de los peores equipos de la competición continental durante la pasada temporada, que además había contado este verano con las bajas sensibles de Clyburn y Shengelia. Aun así, los blancos no fueron capaces de llevarse una victoria de Italia.

Tampoco pudieron levantar el título de la Supercopa el pasado fin de semana, donde ganaron en semifinales (no sin sufrir muchísimo e ir por debajo del marcador durante así todo el partido), pero se vieron superados por Valencia Basket en la final. La tendencia en estos tres partidos ha sido la misma: es un equipo todavía por construir y que necesita implementar los conceptos.

Real Madrid, contra Olympiacos el año pasado / SPORT

Lo que está claro es que el rival no va a especular. Si hay un equipo que es prácticamente idéntico al de la temporada pasada, ese es Olympiacos. Los griegos mantienen el mismo proyecto del curso anterior y visitarán Madrid después de vencer en la pista de un Baskonia combativo. Sin duda, los de Bartzokas son otra plantilla que aspira a levantar el título este año.

Además, su principal estrella, Sasha Vezenkov, ha empezado en la Euroliga igual de fuerte que siempre. En Vitoria anotó 24 puntos y recogió 13 rebotes. Una actuación excelente junto a la de Tyler Dorsey, con 21 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. Los griegos cuentan con varios jugadores que pueden liderar al equipo en momentos clave.

Sasha Vezenkov, estrella de Olympiacos / OLYMPIACOS BC

"Estamos muy al inicio de la temporada y los parámetros normales son diferentes, pero la calidad, el valor y sobre todo el hecho de que tienen muchos jugadores que llevan años jugando juntos con el mismo entrenador se nota mucho. Ellos también tienen que mejorar su condición, pero es un gran equipo que juega de memoria, con grandes jugadores como Vezenkov. Es una plantilla muy experimentada", comentó Scariolo antes del partido.

Dos viejos conocidos

En la pasada temporada, Real Madrid y Olympiacos se enfrentaron en seis ocasiones, con una victoria para los blancos y cinco para los griegos. Cuatro de ellos fueron en los playoffs de la Euroliga y los de El Pireo vencieron por 3-1 en la eliminatoria. Por tanto, hay ganas de revancha en el Movistar Arena por lo sucedido hace unos meses.

"Intentaremos mostrar una versión cada vez mejor de nuestro equipo, aunque sea contra una de las oposiciones más grandes que te puedes encontrar en esta competición. Hay jugadores cansados y otros tocados, pero esto es típico del inicio. Unos no han hecho casi pretemporada y otros han estado lesionados. La homogeneidad que buscamos la encontraremos dentro de algunas semanas", finalizó el entrenador blanco.