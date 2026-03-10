El Madrid afronta un final de órdago en la Euroliga que no le garantiza nada

El Real Madrid afronta la recta final de la fase regular de la Euroliga en buena disposición (19-11) aunque no lo tiene ni mucho menos hecho para estar entre los cuatro mejores de la competición cuando todavía restan ocho jornadas para cerrar la temporada regular.

Y es que el conjunto de Sergio Scariolo tampoco puede despistarse para estar entre los ocho mejores, en un ‘rush’ final donde la igualdad predomina y perder tres encuentros consecutivos, como le ha sucedido al Barça, te puede enviar fuera de los primeros puestos y poner en peligro incluso los play-offs.

Los blancos son un equipo sólido en el Movistar Arena (14-1), el mejor de toda la Euroliga, aunque su fiabilidad lejos de Madrid cae bastante (5-10) por lo que no puede bajar la guardia en estas ocho jornadas que restan, empezando por un duelo durísimo de este jueves ante el Valencia Basket al amparo de su afición en el duelo más complicado en casa (20.45h.).

Scariolo no encuentra el camino lejos del Movistar Arena y le quedan cuatro rivales temibles / EFE

Cuatro desplazamientos temibles

Para el Madrid, será clave imponerse al equipo de Pedro Martínez para mantenerse en esos primeros puestos, aunque todavía le quedarán otros cuatro rivales de órdago en este tramo final y además, como visitante.

El madrid de basket tiene un calendario de miedo, para celebrar demasiado pronto el billete para los play-offs / EFE

La peor parte todavía estará por llegar para el conjunto blanco con cuatro desplazamientos que quitan el hipo. Para empezar, deberán visitar el Zalgirio Arena para medirse a un buen Zalgiris Kaunas en la siguiente jornada, el 20 de marzo.

Pero el tramo de la jornada 35 a la 37, será definitiva para la suerte blanca. Deberán medirse al Kosner Baskonia en el Buesa Arena, en una reedición de la final de Copa, en la jornada 35 y otros dos deplazamientos consecutivos, los días 7 y 9 de abril con visitas a dos auténticos ‘cocos’ de la Euroliga, primero al Olympiacos y dos días después al lider y defensor del título, el Fenerbahçe de Jasikevicius.

Un calendario más que complicado para el Madrid, quizá el peor de los rivales que luchan por los puestos de play-off y que no le permitirá bajar la guardia en ningún momento si quiere llegar a puesto de play-off en la mejor situación posible.