Maccabi Tel Aviv - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Maccabi Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el Menora Mivtachim Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Maccabi Tel Aviv - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido frente al Estrella Roja (90-75), derrotado al Partizan (93-86), derrotado al Lyon-Villeurbanne (85-72) y derrotado al Olympiacos (89-77). De esta manera, está posicionado en el séptimo lugar de la tabla con 3 victorias, 2 derrotas y +11 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Oded Kattash registraron una derrota contra el Anadolu Efes (95-94), una derrota contra el Barcelona (92-71), una victoria sobre el Hapoel Tel Aviv (103-90) y una derrota contra el París (101-94), ubicándose consecuentemente en el puesto número 19 con 1 victoria, 4 derrotas y -23 en el diferencial de puntos.

Asimismo, cabe destacar que el Real Madrid se presenta con un historial favorable en sus disputas recientes contra el Maccabi Tel Aviv, pues suma siete victorias en sus últimos ocho partidos ante los israelíes, quienes solo han ganado a los merenges una vez en los últimos tres años.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Euroliga se refiere, el Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich y al Fenerbahce, mientras que el Maccabi Tel Aviv se topará con el Panathinaikos y el Estrella Roja.

HORARIO DEL MACCABI TEL AVIV - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Maccabi Tel Aviv y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este miércoles 22 de octubre a las 20:05 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MACCABI TEL AVIV - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Maccabi Tel Aviv y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.