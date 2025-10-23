Lonnie Walker, la doble pesadilla de Scariolo

No está siendo el inicio que esperaba el Madrid. Con las incorporaciones NBA, además de grandes jugadores europeos, y el cambio en el banquillo, todo hacía indicar que los blancos iban a 'volar' desde el principio. Para nada está siendo así. Los blancos volvieron a caer fuera de casa y no conocen todavía la victoria a domicilio en Europa. Y gran parte de culpa la tuvo Lonnie Walker IV.

En un segundo cuarto espantoso del Madrid en Belgrado, donde encajaron 40 puntos, el conjunto israelí dio la vuelta al marcador con 11 puntos consecutivos de Walker, que tenía la muñeca caliente y las ganas de ser el hombre del partido. Y vaya si lo fue. El estadounidense acabó con 27 puntos, aunque la victoria final fue por la mínima (un solo punto) y tras un error de Hezonja en el tiro sobre la bocina.

Lonnie es un viejo conocido en la capital española. Y es que este mismo verano estuvo muy cerca de firmar por el Real Madrid y unirse al nuevo proyecto. Es un jugador que gusta mucho a Scariolo, y se habló de una posible oferta millonaria para hacerse con sus servicios. En ese momento, el jugador estaba en la NBA, aunque había jugado el primer tramo de la temporada en Zalgiris.

Lonnie Walker IV, durante su etapa en la NBA / Matt Slocum

Finalmente, Walker se decantó por el Maccabi Tel Aviv, que le ofreció la posibilidad de irse a la NBA hasta el 1 de agosto. Sin embargo, como es evidente, esta posibilidad no se ha llevado a cabo y el jugador estará con la entidad israelí durante la temporada por un salario de 10 millones de dólares brutos. También tiene la opción de volver a Estados Unidos cada verano.

El jugador ya se había salido en Zalgiris, con un promedio de 13,6 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias en 19 partidos de Euroliga. Además, como ha vuelto a demostrar, le gusta y se le da bien enfrentarse al Real Madrid, ya que con los lituanos firmó una gran actuación en el Movistar Arena (21 puntos). Eso sí, la de este miércoles en Belgrado fue todavía más dominante.

Scariolo, derrota en su partido 200 en el banquillo blanco / REAL MADRID

Después de dar calabazas al Madrid en verano, Walker volvió a dar un revés a su rival favorito, esta vez deportivamente. No solo en cuanto a anotación, sino que repartió cuatro asistencias y capturó dos rebotes. Fue el faro del equipo durante todo el encuentro, permaneciendo en pista durante prácticamente 33 minutos, su récord personal en lo que llevamos de temporada.

Palabras de Scariolo

"El Maccabi jugó un buen partido. Son un equipo muy talentoso con muy buenos tiradores, con jugadores que pueden desenvolverse por dentro y por fuera. Empezamos bien, pero por desgracia en los últimos cinco minutos del segundo cuarto tuvimos una desconexión que nos costó muy cara", comentó Scariolo después del partido, tras otro partido en que los blancos se dejaron remontar.

"Luego trabajamos duro, mantuvimos la fe y quiero felicitar a mis jugadores por la capacidad para remontar la situación pese a la derrota. Fueron pequeños detalles, definitivamente estamos mejorando pero aún no lo suficiente para ganar fuera de casa. Aprenderemos de los errores, construiremos sobre las cosas que hemos hecho bien y miraremos al siguiente partido", finalizó.