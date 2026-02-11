Locura para la Final Four de Atenas: entradas agotadas en tiempo récord

La Final Four de la Euroliga ha confirmado una vez más su enorme atractivo mundial, ya que todas las entradas para el público general puestas a la venta durante la primera fase de venta se han agotado oficialmente.

La primera fase de venta de entradas se abrió el 11 de febrero a las 10:00 CET y, en menos de 5 minutos, la abrumadora demanda agotó toda la oferta.

Los aficionados que no pudieron conseguir entradas durante la Fase 1 aún tendrán múltiples oportunidades de asistir al evento más importante del baloncesto europeo. La segunda fase de venta de entradas para el público comenzará el 26 de febrero a las 10:00 CET. La tercera fase comenzará el 17 de marzo a las 10:00 CEST, coincidiendo con la conclusión de la Temporada Regular, con diez equipos aún en la contienda por un puesto en la Final Four. La fase final de venta comenzará el 20 de abril a las 10:00 CEST, estratégicamente ubicada entre el final del Play-In Showdown y el inicio de los Playoffs.

Cada fase de venta de entradas contará con una asignación limitada en múltiples categorías de precios, ofreciendo a los fanáticos varias oportunidades para comprar entradas y garantizando un acceso más amplio al evento.

Además, Euroliga de Baloncesto abrirá una ventana de venta especial el miércoles 11 de febrero a las 17:00 CET para los aficionados que experimentaron problemas técnicos que les impidieron completar la compra de sus entradas durante la ventana de preventa pública general del 10 de febrero.

Todos los aficionados afectados recibirán un correo electrónico antes de que se abra la ventana especial de venta de entradas para el público general, con un enlace actualizado, junto con un código personal e intransferible que otorgará acceso a esta ventana de venta especial.

Tenga en cuenta que los fanáticos que compren entradas en una fase de venta no serán elegibles para participar en las fases de venta posteriores.

Euroleague Basketball se disculpa sinceramente por los inconvenientes y confirma que esta ventana especial garantizará un proceso de compra justo y equitativo para todos los fanáticos elegibles.

Las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 se jugarán el viernes 22 de mayo a las 18:00 y 21:00 hora local (17:00 y 20:00 CEST). El domingo 24 de mayo, la final de la Euroliga adidas NextGen comenzará a las 18:00 hora local (17:00 CEST), mientras que la temporada culminará con la final a las 21:00 hora local (20:00 CEST), donde se coronará al nuevo campeón de la Euroliga.