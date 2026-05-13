Llega la 'madre' de todas las batallas: ¡Valencia y PAO, sin red a por la Final Four!

La Euroliga ha vivido eliminatorias espectaculares desde que en la temporada 2008-09 se ampliase de tres a cinco partidos la ronda de cuartos de final, como la de esa misma temporada entre el Barça de Xavi Pascual y el Baskonia (3-2).

Entre las más grandes de la historia pasará a ubicarse sin duda la que están protagonizando el Valencia Basket (segundo de la liga regular) y el Panathinaikos (séptimo y clasificado gracias a su victoria contra el AS Monaco en el play-in).

El duelo entre 'taronges' y 'verdes' lo está teniendo todo dentro y fuera de la pista, con Ergin Ataman en el banquillo heleno y un Pedro Martínez que no se achanta. Por contra, el saber estar de Juan Roig contrasta con las excentricidades y las bravuconadas de Dimitrios Giannakopoulos, con tanto dinero como pésimos modales.

Jean Montero volvió loco al PAO en el cuarto partido / EFE

Con más de 15.000 espectadores en las gradas, el espectacular Roig Arena dictará sentencia este miércoles a las 21.00 horas en el quinto y definitivo partido de cuartos de final después de que en los cuatro anteriores ganase siempre el equipo visitante.

El PAO venció los dos primeros en Valencia por sendos marcadores apretados (67-68 y 103-105 con tiempo extra incluido) y el cuadro ché reaccionó en Atenas con dos triunfos, el primero por 87-91 y el segundo por 83-85. El ganador se unirá en la Final Four de Atenas a los ya clasificados Fenerbahçe, Olympiacos y un Real Madrid que no podrá contar con Walter Tavares ni con Alex Len.

"Ellos nos ganaron los dos partidos aquí y nosotros se los ganamos allí, con diferencias muy pequeñas. Pensar que el partido va a ser de otra manera no es lo lógico. Con esa igualdad, es un partido de 50-50", comentó Pedro Martínez.

Lessort, un auténtico peligro en la 'pintura' / EFE

Ergin Ataman presiona a los árbitros a su manera, alabando a Robert Lottermoser, Damir Javor y Milan Nedovic. "Olvidemos lo sucedido en los partidos anteriores. Hay tres árbitros excelentes y son los que mejor lo han hecho esta temporada. Confío en los tres", señaló el turco en una especie de recogida de cable.

El gran referente del Valencia Basket está siendo Jean Montero, un jugador al que descartó el Barça en el pasado en otra decisión inexplicable. El dominicano se fue a +45 de valoración en el cuarto partido y presenta una media de +26,5 en la serie.

El PAO es un equipazo, con el exazulgrana Nigel Hayes-Davis (no se entiende qué le pasó en el Barça), los estadounidenses Kendrick Nunn, Jerian Grant y TJ Shorts, el recuperado Mathias Lessort, Juancho Hernangómez o el turco Cedi Osman.