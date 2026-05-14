¿Cuándo y dónde se juega la Final Four de la Euroliga 2026? Horarios y dónde ver por TV y en directo

La Euroliga 2025-26 ha puesto rumbo a la Final Four. Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe y Valencia Basket son los cuatro equipos que pondrán rumbo a Atenas en los próximos días para disputarse la gloria de la máxima competición europea de baloncesto.

El Telekom Center Athens de Atenas (Grecia) albergará la fase final de la Euroliga 2025-26. Se trata de un pabellón con capacidad para más de 18.000 espectadores, inaugurado en 1994 y renovado a fondo para los Juegos Olímpicos de 2004.

El recinto ha albergado momentos memorables para el baloncesto europeo, entre ellos la Final Four de la Euroliga en 2007, única vez que la ciudad ha sido anfitriona del momento más decisivo de la competición.

Mike James, durante los playoffs de Euroliga / PETE ANDREOU

La Final Four se disputará del 22 al 24 de mayo; las dos semifinales se disputarán el viernes 22 de mayo (17:00 y 20:00 CEST), mientras que el partido final por el título será el domingo 24 de mayo a las 20:00 (CEST). En 2025, la Final Four se celebró del 23 al 25 de mayo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, una decisión que generó una fuerte polémica, pues era la primera vez que el torneo se disputaba fuera de Europa.

Olympiacos vs Valencia Basket: sábado 22 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

sábado 22 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Real Madrid vs Fenerbahçe: sábado 22 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Este 2026, la Final Four vuelve a Europa como siempre ha sido, algo celebrado por los aficionados, equipos y jugadores. Los cuatro equipos restantes buscarán destronar al Fenerbahçe Beko entrenado por Šarūnas Jasikevičius como campeón de la competición o, en el caso de que sean los propios turcos los vencedores, poder defender su corona un año más.

¿Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga 2026?

La Final Four de la Euroliga 2025-26 se disputará del 22 al 24 de mayo de 2026 en el Telekom Center de Atenas, con capacidad para 19.000 espectadores.

Las dos semifinales se disputarán el viernes 22 de mayo (17:00 y 20:00 CEST), mientras que el partido final por el título será el domingo 24 de mayo a las 20:00 (CEST).

¿Dónde ver la Final Four de la Euroliga 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de la Final Four de la Euroliga se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición continental.

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