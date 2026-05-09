Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa Valverde TchouameniHorario Sprint MotoGPVenta Valverde o TchouaméniGiro ItaliaPractice MotoGP Le MansPueblosReal MadridClasificación Giro ItaliaGiro de Italia Etapa 2Pelea Valverde TchouaméniClasificación La VueltaEtapa 7 Vuelta a España femeninaPrestaciones socialesEntrenadores BarçaFlorentinoMessiQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesTransvulacaniaRueda de prensa TopuriaChimaev vs StricklandFinal Four EuroligaHorario clásico Barcelona - Real MadridEntradas clásicoRúa BarçaZegama Aizkorri 2026Hantavirus BarcelonaFreixa GaspartEdu AguirreLuis EnriqueCristina GinerDays of Play 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Bodo/Glimt
instagramlinkedin

EUROLIGA

¿Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga 2026? Fechas, horarios y dónde ver por TV y en directo

Conoce todos los detalles sobre la final de la presente edición de la Euroliga, que se disputará en Atenas

Atenas será sede de la Final Four de la Euroliga 2026

Atenas será sede de la Final Four de la Euroliga 2026 / Euroliga

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Euroliga 2025-26 entra de lleno en su fase más decisiva. Una vez se conozca la identidad de los cuatro equipos vencedores de sus cruces en los playoffs, la más importante competición europea de baloncesto pondrá rumbo a la Final Four, donde se decidirá el nuevo campeón del torneo continental.

La fase final de la Euroliga 2025-26 se disputará esta edición en Atenas (Grecia) en el Telekom Center Athens. Se trata de un pabellón con capacidad para más de 18.000 espectadores, inaugurado en 1994 y renovado a fondo para los Juegos Olímpicos de 2004. El recinto ha albergado momentos memorables para el baloncesto europeo, entre ellos la Final Four de la Euroliga en 2007, única vez que la ciudad ha sido anfitriona del momento más decisivo de la competición.

Mike James, durante los playoffs de Euroliga

Mike James, durante los playoffs de Euroliga / PETE ANDREOU

La Final Four se disputará del 22 al 24 de mayo; las dos semifinales se disputarán el viernes 22 de mayo (17:00 y 20:00 CEST), mientras que el partido final por el título será el domingo 24 de mayo a las 20:00 (CEST). En 2025, la Final Four se celebró del 23 al 25 de mayo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, una decisión que generó una fuerte polémica, pues era la primera vez que el torneo se disputaba fuera de Europa.

Este 2026, la Final Four vuelve a Europa como siempre ha sido, algo celebrado por los aficionados, equipos y jugadores. Los cuatro equipos restantes buscarán destronar al Fenerbahçe Beko entrenado por Šarūnas Jasikevičius como campeón de la competición o, en el caso de que sean los propios turcos los vencedores, poder defender su corona un año más.

¿Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga 2026?

La Final Four de la Euroliga 2025-26 se disputará del 22 al 24 de mayo de 2026 en el Telekom Center de Atenas, con capacidad para 19.000 espectadores.

Las dos semifinales se disputarán el viernes 22 de mayo (17:00 y 20:00 CEST), mientras que el partido final por el título será el domingo 24 de mayo a las 20:00 (CEST).

¿Dónde ver la Final Four de la Euroliga 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de la Final Four de la Euroliga se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición continental.

Noticias relacionadas y más

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Play-In de la Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL