¿Cuándo juega el Barcelona el play-in de la Euroliga? Fecha, horario y dónde ver el partido contra Estrella Roja por TV y en directo

El FC Barcelona pone rumbo a los Play-In de la Euroliga 2025/26. Después de superar la fase regular en novena posición, los azulgranas deberán jugar hasta dos rondas previas si quieren pasar a los playoffs, donde espera Olympiakos con ventaja de campo para los griegos.

El equipo de Xavi Pascual consiguió salvar la papeleta en la última jornada de la competición, donde superaron con rotundidad al Bayern de Múnich. A pesar de su victoria final, los azulgranas pagaron caras las tres recientes derrotas en la competición europea y cayeron hasta la novena posición de la clasificación final.

Ellis, ante Satoransky en un Barça - Olimpia Milano de Euroliga / AFP vía Europa Press

Su resultado final obliga al Barça a jugar dos eliminatorias previas si quieren pasar a los playoffs. La primera será contra Estrella Roja, décimo clasificado, con factor campo a favor a partido único. La segunda, contra el perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo que se jugará en Atenas o en Mónaco

¿Cuándo juega el Barça contra Estrella Roja el Play-In de la Euroliga?

El FC Barcelona disputará la primera ronda del Play-In de la Euroliga 2025/26 contra Estrella Roja el próximo martes 21 de abril a las 20:45 horas (CEST). El duelo se disputará en el Palau Blaugrana a partido único y el perdedor caerá eliminado.

El ganador del duelo se enfrentará al perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo que se jugará en Atenas o en Mónaco. El vencedor pasará a cuartos contra Olympiakos como octavo con ventaja de campo para los griegos.