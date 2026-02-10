Joan Peñarroya obra el ‘milagro’ en Partizan: “Ya jugamos como equipo”

Cuando parecía que el ex técnico del Barça, Joan Peñarroya, no iba a poder enderezar la caótica situación que vivió el Partizan hace unas semanas, poco a poco y con paciencia del equipo y por la tenacidad del entrenador de Terrassa, las cosas han mejorado ostensiblemente en Belgrado, hasta el punto que vuelve a dar sensación de equipo, apoyado con muy valiosas victorias.

Una de las mas brillantes de las últimas semanas llegó en la ABA League, con el triunfo sobre un Dubai Basketball que había logrado victorias importantes esta semana en la Euroliga, pero que cedía ante el conjunto de Joan Peñarroya en el Stark Arena (86-76).

El Partizan jugó un partido muy eficiente en casa rompiendo la racha invicta de su oponente en la Liga ABA y tomarse la revancha tras su derrota en noviembre. Joan Peñarroya elogió el trabajo defensivo de su equipo, que mantuvo bajo control al generalmente eficiente ataque de Dubai durante la mayor parte del partido:

El técnico catalán alabó el trabajo del Partizan en la victoria ante Dubai Basketball / PARTIZAN

"Victoria importante"

“Estamos contentos porque terminamos la primera parte de la temporada con una victoria importante”, dijo ante los medios. Estoy especialmente contento con la defensa. No fue fácil contra Dubai, que es un equipo muy bueno en ataque, y aun así solo anotaron 76 puntos. Creo que controlamos el ritmo durante la mayor parte del partido. Lo importante es que jugamos juntos, con buena energía. Una victoria muy importante", comentó un satisfecho Peñarroya.

"El equipo ha vivido una transformación importante, con victorias ante equipos como el FC Bayern y el Hapoel Tel Aviv. “Necesitan tiempo para mejorar, para remontar tras una mala racha. Cuando el entrenador o los jugadores cambian, la reacción no es inmediata”explicó.

El técnico del Partizan volverá a saludarse el viernes con Sergio Scariolo, aunque ahora desde el banquillo serbio / Dani Barbeito / SPO

“Es posible que los partidos en Múnich hayan supuesto un cambio, ya que hemos ganado siete de los últimos nueve encuentros. Tenemos problemas y lesiones, pero no buscamos excusas. Jugamos como un equipo, tanto en ataque como en defensa.

Buenas sensaciones a la espera del Madrid

“Así es como el equipo ha tenido un buen desempeño en las últimas cinco semanas y creo que merece el apoyo de la afición. Es una temporada larga, pero ahora mismo nuestras sensaciones son mejores que antes”,dijo un satisfecho Peñarroya.

El Partizan buscará ahora aprovechar su buen momento para su próximo partido de la Euroliga, ya que recibirá en el Stark Arena al Real Madrid este próximo viernes. Sin duda, una victoria ante los blancos significaría el relanzamiento definitivo del cuadro serbio y con mucho mérito para el entrenador catalán que lo ha hecho posible