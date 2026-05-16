Jean Montero, el super héroe del Valencia Basket, reconocido por la Euroliga

Jean Montero fue el jugador más destacado de los Playoffs de la Euroliga 2026, protagonizando una histórica remontada en la que el Valencia Basket eliminó al Panathinaikos AKTOR Atenas de un déficit de 0-2 para alcanzar la primera Final Four en la historia del club, y se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de los Playoffs, presentado por Motorola.

Las estadísticas de Montero solo cuentan una parte de la historia. Lideró a todos los jugadores en promedio de PIR (26.8), ocupó el segundo lugar en anotación (18.6 puntos por partido), compartió el segundo lugar en robos (1.4 por partido) y el tercero en asistencias (5.8 por partido), con un 73.1% de acierto en tiros de dos puntos, un 42.3% en triples y un 81.5% en tiros libres. Contribuyó con el 21,5% del total de puntos del Valencia en la serie, pero sus 5,8 asistencias por partido dejaron claro que su impacto iba mucho más allá de su propio tiro.

Este premio culmina una temporada individual excepcional para el jugador de 22 años, quien ya había ganado el trofeo de Estrella Revelación y se había ganado un lugar en el Quinteto Ideal de la Euroliga antes de añadir el premio al Jugador Más Valioso de los Playoffs a su palmarés. Es solo la segunda vez que la Euroliga de Baloncesto otorga este galardón, pero Montero lo hizo suyo.

Jean Montero ha sido el jugador más destacado de los play-offs para llevar al Valencia Basket a la Final Four / EUROLEAGUE

"La misma mentalidad"

“Tenemos que mantener la misma mentalidad: no tenemos nada que perder. Llegar a la Final Four... no mucha gente lo consigue”, declaró Montero. “Simplemente tenemos que ir allí, disfrutar del ambiente, disfrutar de todo y, sobre todo, competir. Si competimos, nos divertimos y tenemos presente que no tenemos nada que perder, creo que podemos ganar todos los partidos”.

Incluso en la derrota, Montero demostró su calidad al comienzo de la serie. Anotó 15 puntos, capturó 4 rebotes, repartió 4 asistencias y robó 1 en la ajustada derrota por 67-68 en el primer partido, y luego sumó 21 puntos, 6 asistencias y 1 robo en la derrota en tiempo extra por 105-107 en el segundo partido. Ante la inminente eliminación como visitante en el tercer partido, respondió con 16 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes y 2 robos para liderar a Valencia a una victoria por 87-91, manteniendo vivas sus esperanzas.

“Después de esa derrota en el segundo partido, sinceramente, todos seguíamos muy positivos”, dijo Montero. “Porque cuando vas perdiendo 0-2 en Atenas, con la afición del Panathinaikos enloquecida, no es fácil ganar allí. Pero en el vestuario, la gente no dejaba de decir: ‘Sí, podemos hacerlo’”.

Actuación memorable

Luego llegó una actuación memorable en el cuarto partido. Con el Valencia perdiendo 1-2 y al borde de la eliminación, Montero anotó 29 puntos, repartió 7 asistencias, capturó 7 rebotes y robó 3 balones, logrando un índice de rendimiento (PIR) de 45, el más alto jamás registrado en los playoffs de la Euroliga desde que se adoptó el formato en la temporada 2004-05, y tan solo la sexta vez que un jugador en los playoffs alcanzaba un PIR de 40 o más en ese periodo. El Valencia ganó 86-89, igualando la serie a 2-2, y les esperaba un decisivo quinto partido en el Roig Arena.

Montero fue decisivo en los encuentros ante el conjunto griego / PETE ANDREOU / EFE

“Ganamos el tercer partido y recuerdo haberles dicho a los chicos: ‘Ahora sí que tienen miedo’. Porque si pierden el cuarto, tendrán que volver a Valencia”, dijo. “No tenemos nada que perder. Simplemente juguemos, disfrutemos del partido y divirtámonos. Encesté triples, bandejas, tiros libres, de todo. Mi ritmo era bueno, me sentía bien con el juego. Simplemente me divertía. Cada vez que disfruto jugando al baloncesto, la victoria está asegurada”.

Se daba por hecho que Montero tendría que anotar muchos puntos de nuevo en el quinto partido. No lo hizo, al menos no de inmediato. En cambio, marcó la diferencia desde el salto inicial, consiguiendo 2 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 2 faltas provocadas para un índice de rendimiento de 8 sin lanzar a canasta en los primeros tres minutos. Guardó la mitad de sus 12 puntos para el último cuarto, terminando con 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones (récord personal) en la victoria del Valencia por 81-64, asegurando así su histórica clasificación para la Final Four.

Montero ha demostrado a lo largo de estos playoffs que sube su nivel de juego cuando hay más en juego. El Valencia y su afición esperan que lo repita en Atenas.