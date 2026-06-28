Mientras Jasikevicius se relaja en Catalunya, el Fenerbahçe no descansa

Sarunas Jasikevicius está disfrutando de unos días de vacaciones en Catalunya, y ya se le pudo ver en el Palau, siguiendo la final de la Liga Endesa. Aunque ha venido a descansar, ver a sus amigos, y disfrutar de su gran pasión, el golf, que ha practicado estos días en diferentes campos de Catalunya.

Mientras su entrenador disfruta del merecido descanso, en la dirección deportiva del Fenerbahçe trabajan a todo trapo para volver a configurar un equipo competitivo de cara a la próxima campaña después de no haber podido defender el título al caer ante el Olympiacos en la semifinal de Atenas.

El conjunto turco se está moviendo rápido en el mercado y antes de dar entrada a nuevos fichajes han ido dando muchas bajas. De una tirada, despidierona Brandon Boston, Armando Bacot, Jilson Bango y Arturs Zagars, tras haber despedido también ya a Devon Hall y Khem Birch este verano.

Dos ex campeones, fuera

Bango y Zagars se proclamaron campeones de la Euroliga con el Fenerbahçe en 2024, aunque ninguno de los dos participó en la Final Four de Abu Dabi. Bango se perdió toda la temporada 2025-26 por lesión.Zagars, por su parte, solo disputó cinco partidos esta temporada debido a una combinación de lesiones y a que perdió protagonismo con el entrenador Sarunas Jasikevicius. Ambos jugadores jugaron dos temporadas cada uno en el Fenerbahçe.

Boston y Bacot se unieron al Fenerbahçe el verano pasado y se marchan tras la expiración de sus contratos de un año. Boston disputó 28 partidos de la Euroliga, incluyendo dos en los playoffs, y terminó la temporada regular con fuerza, anotando en dobles dígitos en sus últimos tres partidos y registrando su mejor marca de la temporada con 21 puntos en la jornada 37 contra el Real Madrid.

Bacot participó en 26 partidos de la Euroliga, pero quedó fuera de la rotación para los playoffs. Anotó su mejor marca de la temporada con 10 puntos contra el Real Madrid en la jornada 8, pero solo consiguió 9 puntos en total desde la jornada 17 hasta el final de la temporada.

Tampoco seguirá uno de los bases con más experiencia de Europa, como el frances Nando De Colo, que fue anunciado este mismo sábado por el conjunto turco.

Shane Larkin, el objetivo

El cuadro turco trabaja también en varias incorporaciones importantes, siendo el gran nombre sobre la mesa el de Shane Larkin. El base estadounidense, exjugador del Baskonia y pieza clave del Anadolu Efes desde 2018, podría protagonizar uno de los movimientos más sonados del verano europeo.

Además de Larkin, el club turco también tiene avanzados los fichajes del exbaskonista Shavon Shields, a quien también pretendía el Aris, Marcus Bingham, Braxton Key y el mencionado Forrest. Ninguna de estas operaciones es aún oficial, pero siguen trabajando en los nuevos fichaje lo que demuestra la ambición de Fenerbahçe.