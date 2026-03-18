Ni Jasikevicius se esconde tras ser arrollados por el Olympiacos: "He hecho un trabajo pésimo"

El Fenerbahçe atraviesa un pequeño bache en Europa, después de firmar un inicio de año espectacular. Los turcos encadenaron una racha de 19 victorias consecutivas en todas las competiciones, un recorrido que finalizó en el penúltimo partido de Euroliga contra Estrella Roja. En esta ocasión, en la pista de Olympiacos, corrieron la misma suerte. La mala suerte, concretamente.

Líderes indiscutibles en Europa, los de Jasikevicius han perdido parte de su ventaja en lo alto de la clasificación, aunque siguen con un margen de dos victorias por encima de su último verdugo. A pesar del gran rendimiento del equipo en lo que llevamos de 2026, Saras fue muy crítico con su actuación individual y cargó con la culpa de la derrota, a pesar de que los otomanos llevaban con muchas bajas.

Sarunas Jasikevicius, entrenador de Fenerbahçe / RYAN LIM

"Parece que no nos preparamos bien. Si los tres jugadores del Olympiacos, los tres máximos anotadores, anotaron más de 60 puntos... Obviamente, el entrenador no supo explicarles a los jugadores que estos son los jugadores clave del equipo contrario. Así que, probablemente, fue culpa mía", reconoció el lituano a los micrófonos de 'Euroleague TV'.

En Grecia, el conjunto de Jasikevicius encajó por primera vez en la temporada más de 100 puntos. Algo habitual en otros equipos, pero no en los turcos. "Obviamente, no preparé al equipo en absoluto. Porque si miras todos los números, todo es lo contrario. Fournier 11 intentos, Vezenkov 11 intentos: estamos hablando de tiros de dos puntos", prosiguió.

El Fenerbahçe es el claro líder de la Euroliga / Fenerbahçe

"Básicamente todos sus jugadores, todos los jugadores principales, están tirando, tal vez excepto Tyler Dorsey, que tuvo una noche un poco floja. Tres jugadores con cifras de dos dígitos, los tres máximos anotadores del Olympiacos. Sale con 10 asistencias... y es obvio que no preparé al equipo, y tal vez ni siquiera el equipo creía que podía ganar con todos los problemas que estamos teniendo", remató el entrenador.

Exigencia máxima de Jasikevicius

Una demostración de lo muy exigente que es Jasikevicius siempre, aunque las cosas vayan bien. De hecho, cuando van bien es cuando más se necesita un técnico que sea capaz de mantener los pies en el suelo. Algo que se conoce bien en Barcelona, donde el conjunto blaugrana pudo disfrutar de sus servicios durante un total de tres temporadas (2020-2023).

"Esta no es una buena imagen para nosotros, y sin duda es la peor actuación defensiva que podemos tener en toda la temporada", concluyó el técnico, que quiso poner en valor la espectacular actuación de Fournier, con 36 puntos. "Obviamente ha tenido una noche fantástica, con muchas cosas a su favor, pero sabemos que prefiere lanzar con la mano derecha y que prefiere ciertos tipos de tiro, así que creo que prácticamente no solo el Fenerbahçe, sino todos los equipos intentarían que jugara cerca de la canasta".