Increíble rajada de Tavares al dueño del Hapoel: "Disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa"

Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, contestó al dueño y presidente del Hapoel IBI Tel Aviv, Ofer Yannay, tras la victoria del conjunto blanco este jueves en el Arena Botevgrad por 81-87 y su pase a la Final a Cuatro de la Euroliga.

"Disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa", escribió Tavares tras el partido en su perfil de 'X' en alusión a Yannay, que, tras la victoria del equipo israelí en el tercer partido, lanzó un dardo al conjunto blanco con una fotografía con varios jugadores en la recepción de su hotel de concentración con el mensaje: "Hacer el 'check-out' antes del partido no es buena idea".

El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo (i) y el escolta estadounidense del Hapoel Tel Aviv Elijah Brigham Bryant (d) durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga disputado entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, en el Movistar Arena de Madrid, este viernes 1 de mayo. EFE/ Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

"Bufandas, lector, paparazzi...¡Ahora disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa!", escribió el caboverdiano. El mensaje, sin mencionar directamente a Yannay, menciona varias excentricidades del dueño del Hapoel acontecidas en la serie, como el acudir al Movistar Arena con una bufanda del enfrentamiento entre el Hapoel y el Valencia Basket, leer un libro durante un tiempo muerto o subir a las redes la foto mencionada de los jugadores 'merengues'.

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Con la victoria de este jueves, los de Sergio Scariolo terminan la serie con un balance de 3-1 y se aseguran el pase a la Final Four de la competición, del 22 al 24 de mayo en el Telekom Center Arena de Atenas (Grecia).