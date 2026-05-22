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A qué hora es el Valencia Basket - Real Madrid y dónde ver la Final Four de la Euroliga 2025/26 por TV y en directo

A qué hora juega el Real Madrid contra el Valencia Basket y en qué canal ver las semifinales de la Final Four desde España

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la Final Four de la Euroliga 2025/26

Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la Final Four de la Euroliga 2025/26 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Valencia Basket se dan cita en el Telekom Center de Atenas hoy viernes 22 de abril para enfrentarse en las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2025/26. El cruce entre los dos equipos de la Liga Endesa asegura la presencia de un representante español de cara a la gran final del próximo domingo.

Después de superar una plácida serie ante el Hapoel de Tel Aviv, el Real Madrid se enfrenta a su penúltimo obstáculo en su camino hacia el título, un Valencia Basket al que le tocó sudar sangre para clasificarse en la final a cuatro. Los 'Taronja' parecían estar contra las cuerdas tras ceder en los dos primeros partidos ante el Panathinaikos, ambos disputados en casa, pero logró apelar a la épica para culminar una remontada heroica en el quinto encuentro.

El ganador del cruce entre Real Madrid y Valencia Basket medirá sus fuerzas ante el ganador del Olympiacos-Fenerbahçe, partido que ha abierto el telón de la Final Four. Los griegos vienen de aplastar al Mónaco en el play-off, mientras que los turcos tuvieron que acudir al cuarto partido para apear de la competición al Zalgiris Kaunas.

Olympiacos y Fenerbahçe se enfrentan en las semifinales de la Final Four de la Euroliga

Olympiacos y Fenerbahçe se enfrentan en las semifinales de la Final Four de la Euroliga / Euroleague

¿A qué hora es el Valencia Basket - Real Madrid de la Final Four de la Euroliga 2025/26?

El partido entre Valencia Basket y Real Madrid, correspondiente a la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga 2025/26, se disputará hoy viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver la Final Four de la Euroliga 2025/26 por TV y en directo?

En España, el Valencia Basket-Real Madrid y el resto de partidos de la Final Four se podrán ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar+ (dial 7).

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