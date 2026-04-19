No hay quién frene a Vezenkov, máximo anotador de la Euroliga

Fue una reñida competencia que se decidió en la última ronda. Al final, Sasha Vezenkov, del Olympiacos Piraeus, se alzó con el Trofeo Alphonso Ford al Máximo Anotador de la Temporada Regular de la Euroliga 2025-26. Vezenkov anotó 661 puntos en 34 partidos, con un promedio de 19,4 puntos por partido, el mejor de la liga.

El Trofeo Alphonso Ford es el único premio de postemporada que se basa exclusivamente en las estadísticas. Vezenkov superó al ganador de la temporada anterior, Kendrick Nunn, del Panathinaikos AKTOR Atenas, y a Nadir Hifi, del Paris Basketball —quienes lideraron la carrera durante gran parte de la temporada— en la segunda mitad de la campaña para hacerse con el primer puesto. Nunn terminó segundo con 19.0 puntos por partido, Hifi tercero con 18.9, Timothe Luwawu-Cabarrot del Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz cuarto con 18.2 y Carsen Edwards del Virtus Bologna quinto con 17.3.

Vezenkov fue un anotador implacable, sin descanso, y esa consistencia marcó la diferencia. Anotó en dobles dígitos en 33 de 34 partidos, superando los 20 puntos en 19 ocasiones. Su mejor racha se produjo entre las jornadas 19 y 23, cuando anotó 24 puntos o más en cinco partidos consecutivos. Vezenkov estuvo cerca de una temporada regular de 50-40-90, con un 62.5% de acierto en tiros de dos puntos, un 39.6% en triples y un 89.2% en tiros libres. En la jornada 13, anotó 29 puntos, su mejor marca de la temporada, contra el Crvena Zvezda Meridianbet de Belgrado.

Ganador múltiple

La estrella del Olympiacos es el cuarto jugador en ganar el premio en múltiples ocasiones. Igor Rakocevic lo ganó dos veces con el Baskonia Vitoria-Gasteiz (2007, 2008) y una tercera con el Anadolu Efes de Estambul en 2011. Keith Langford lo ganó primero con el EA7 Emporio Armani de Milán (2014) y luego con el UNICS Kazán (2017). Alexey Shved fue el máximo anotador en dos ocasiones con el Khimki de la Región de Moscú (2018, 2021).

Vezenkov ya había ganado el trofeo en la temporada 2022-23 con un promedio de 17,6 puntos por partido, en una campaña en la que también fue nombrado MVP de la competición. Ha sido incluido en el Quinteto Ideal de la Euroliga en tres ocasiones (2021-22, 2022-23, 2024-25), fue el Jugador Más Valioso de los Playoffs de la Euroliga en 2025 y ha ganado el premio al Jugador Más Valioso del Mes cinco veces, la última en enero de 2026.

El premio lleva el nombre de Alphonso Ford, quien falleció de leucemia en septiembre de 2004 tras una brillante carrera en la que fue máximo anotador de la competición en dos ocasiones: en las temporadas 2000-01 y 2001-02, ambas con el Olympiacos. Posteriormente, fue máximo anotador del Montepaschi Siena cuando este alcanzó la Final Four de 2003. Ford ostenta el mejor promedio de anotación de la historia de la Euroliga con 22,2 puntos por partido en 54 encuentros.

Los otros ganadores del Trofeo Alphonso Ford son Nunn (2025), Markus Howard con Baskonia (2024), Vezenkov con Olympiacos (2023), Vasilije Micic con Efes (2022), Mike James con Milan (2019), Nando De Colo con CSKA Moscú (2016), Taylor Rochestie con Nizhny Novgorod (2015), Bobby Brown (2013) y Bo McCalebb (2012), ambos con Siena, Linas Kleiza con Olympiacos (2010), Marc Salyers con Chorale Roanne (2008), Drew Nicholas con Benetton Treviso (2006) y Charles Smith con Scavolini Pesaro en la temporada inaugural del premio, 2005.