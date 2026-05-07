Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de playoffs de Euroliga

Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan hoy jueves 7 de mayo en el cuarto partido de playoffs de Euroliga. El equipo blanco buscará el pase a la Final Four en Bulgaria después de caer en el primero de los dos duelos a domicilio de la serie. Por el otro lado, los israelíes buscarán forzar un quinto y definitivo choque. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid contra Hapoel Tel Aviv y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Real Madrid no quiere complicarse la eliminatoria. En el Movistar Arena, su fortín inexpugnable, ganaron con cierta comodidad sus dos partidos, pero fuera de casa es otra historia. Como se ha ido viendo en la temporada regular, el conjunto de Scariolo baja el nivel cuando no cuenta con el apoyo de la afición y se volvió a demostrar en el partido de este martes en el Arena 8888 de Bulgaria.

Cuarto 'round' entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid / EFE

Scariolo tendrá de nuevo la baja sensible de Edy Tavares. La referencia en la pintura se lesionó de la rodilla y es duda incluso para una hipotética Final Four. Una ausencia que Hapoel Tel Aviv intentará aprovechar para hacer daño en la zona con su jugador estrella de la eliminatoria: Daniel Oturu. Los blancos están supliendo al caboverdiano con Alex Len y Usman Garuba.

¿A quién se enfrentarían en semifinales de la Final Four?

Una victoria en el partido permitiría al Real Madrid regresar a una Final Four de la Euroliga. Un logro que no consiguieron el año pasado, cuando cayeron en los playoffs contra Olympiacos. Precisamente, se disputará la fase final en Atenas, donde los blancos se verían las caras con el ganador de la serie entre Panathinaikos y Valencia Basket.

Por su parte, el Hapoel intentará seguir vivo en la eliminatoria y volver a viajar a Madrid. Los israelíes aprovecharon el buen partido de Elijah Bryant y Chris Jones para hacer daño desde el exterior y afrontaron el partido con un mayor descanso que su rival. La posibilidad de ganar pasará por volver a secar a las grandes estrellas blancas, como Mario Hezonja o Facundo Campazzo.

A QUÉ HORA JUEGA HOY EL MADRID ANTE HAPOEL TEL AVIV

El partido entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid correspondiente al cuarto partido de los playoffs de Euroliga se disputa en el Arena 8888 de Sofía hoy jueves 7 de mayo a partir de las 20:00 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de Euroliga entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se podrá seguir en televisión a través de Movistar, en el canal Vamos (dial 8).

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Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.