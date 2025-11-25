En Directo
EUROLIGA
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, en directo: Euroliga, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido de Euroliga entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid
Sergi Bescós I Lázaro
El Real Madrid se mide al líder de la Euroliga en su feudo.
Hapoel (36-39) Real Madrid I Media parte
¡¡Finaaaaaal de la primera mitad!! Gran Real Madrid en estos dos primeros cuartos. Muy sólido en ambos lados de la pista. Muy seguro en defensa y asegurando el rebote defensivo y en ataque moviendo muy bien el balón.
Hapoel (36-39) Real Madrid I 2Q Min 1
Tiempo muerto en la pista. Los locares tendrán la última posesión del 2Q
Hapoel (36-39) Real Madrid I 2Q Min 1
Muy bien el Madrid en ataque. Gran movimiento de balón entre Mario, Lluc y el Facu.
Hapoel (36-37) Real Madrid I 2Q Min 1
Vuelve a fallar sus dos tiros libres Tavares
Hapoel (36-37) Real Madrid I 2Q Min 1
Saca dos nuevos tiros libres Tavares. Muy bien peleado en la pintura.
Hapoel (34-37) Real Madrid I 2Q Min 2
Gran jugada del facu que le sirve los puntos en bandeja a Tavares. Primeros puntos del pivot del Madrid
Hapoel (34-35) Real Madrid I 2Q Min 2
Triplazo desde la esquina de Jones para poner a 1 al Hapoel.
Hapoel (31-35) Real Madrid I 2Q Min 3
0 de 2 en tiros libres para Tavares que sigue sin anotar en ataque.
Hapoel (31-35) Real Madrid I 2Q Min 3
Tiempo muerto en la pista
Hapoel (31-35) Real Madrid I 2Q Min 3
Le saca dos tiros Tavares a Oturu.
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno